Восемьсот снимков чуть было не ушли к частным коллекционерам, но все-таки оказались в Елабужском музее-заповеднике. на этих карточках можно увидеть, как жил и работал средний класс. Ценность коллекции в том, что подобных исторических артефактов в России очень мало. Многое было уничтожено в годы революции и Гражданской войны.

Таинственный фотограф - любитель

Эти фотографии никогда не публиковались. Сама история их обретения похожа на чудо. В августе прошлого года в разгар Спасской ярмарки, когда в Елабуге принимали туристов до позднего вечера, в музее истории города раздался звонок.

Уха на Каме, начало 20-го века Фото: Из фонда Елабужского государственного музея - заповедника

На другом конце провода оказалась женщина. Лилия Курбанова сообщила, что на чердаке дома, не так давно купленного ее родителями в деревне Казыли, во время ремонта кровли были обнаружены старинные фотоальбомы с видами Елабуги и уезда дореволюционной поры. Чувствовалось, что человек был заинтересован в том, чтобы эти фотографии оказались в сохранности, в музее. Ну и рассчитывал на финансовое вознаграждение.

- Это нормальное желание, - говорит Екатерина Кашапова, заведующая музеем истории города. - Если бы эти альбомы попали в руки частных коллекционеров или антикваров, выкупить их обратно было бы очень сложно. В среднем стоимость фотографии, на которой точно определяется город и которая датирована 19-м веком, если она нигде не встречалась, может доходить до 5-7 тысяч рублей. Нам же четыре альбома со снимками дореволюционного периода, почти восемьсот фотографий Елабуги, Малмыжа, Лаишево, Набережных Челнов и Колосовки, достались по доступной цене.

Нужно отдать должное гендиректору Елабужского музея-заповедника Гульзаде Руденко, человеку, искренне ратующему за сохранение исторической памяти и культурного наследия региона, договор на закупку был составлен в этот же день. И уникальная коллекция пополнила фонд.

После оформления коллекции началась самая интересная работа. Во-первых, надо было узнать, кто автор этих снимков. В Елабуге в разное время насчитывалось тринадцать фотоателье, и самые крупные из них давно известны исследователям. Полученные же снимки сделаны любителем, который не был ограничен рамками студии, поэтому его работы очень живые и разнообразные по сюжету.

Федор Васильевич Лебедев - автор сохранившихся альбомов. Но, как сложилась судьба фотографа, к сожалению, неизвестно. Елабуга, 1894. Фото: Из фонда Елабужского государственного музея - заповедника

Во-вторых, многие карточки успели потускнеть, и нужно было оперативно провести их качественную оцифровку, а такое не каждому региональному музею под силу. В ходе этой работы удалось с большой долей вероятности установить автора фотографий. По предположению сотрудников музея-заповедника, им был инженер по укладке телеграфных линий Федор Иванович Лебедев. В альбоме много снимков самого автора, его семьи и друзей.

Лебедев был служащим почтово-телеграфной конторы в Елабуге. Снимки были сделаны в период с 1894 по 1914 год включительно. К сожалению, о судьбе самого фотографа после Елабуги (он переезжал с места на место) пока ничего не известно. Музейные работники не смогли найти информацию в фондовом архиве музея-заповедника. Но это лишь вопрос времени.

Пережитки прошлого

Чем же уникально это собрание снимков? Фотографии, на которых можно увидеть повседневную жизнь человека, появляются в России в основном с 1930 года. В двадцатые годы было не до того, в стране шла Гражданская война. А к 30-м годам прошлого столетия сами фотоаппараты стали легче и доступнее, и поэтому снимки семейного появились в коллекциях.

- Это большая редкость. Прежде всего потому, что больше века назад запечатлевали себя на память в основном в фотоателье, - говорит Екатерина Кашапова. - А после революции политика государства была направлена на уничтожение среднего класса, купечества, зажиточного духовенства и чиновников. Да и сами люди сжигали свое имущество, в том числе и фотографии, чтобы никто не заподозрил их в "буржуазном происхождении".

- Я думаю, что альбомы неслучайно были спрятаны в этом доме, - говорит заведующая музеем. - Сами Лебедевы тут, скорее всего, не жили, а фотографии, вполне возможно, преднамеренно были запрятаны, поэтому так хорошо и сохранились. Нынешние хозяева дома решили заменить крышу, которая представляла собой насыпь земляного грунта. И когда стали снимать кровлю, в самом "остром" ее коньке и были обнаружены находки.

Путешествие во времени

На снимках - небольшие населенные пункты Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Главная улица города и елабужские гимназистки, рыбаки на Каме и земская школа в селе Котловка. Федор Лебедев фотографировал свою семью и окружение - как они проводили досуг и ездили на пикник. Попутно делал записи на карточках: тут использовалась вспышка магния, этот кадр был сделан при лунном свете. Он экспериментировал, и эти заметки попали в альбомы.

- Когда мы в первый раз листали альбомы, складывалось такое впечатление, что переместились во времени, - говорит Екатерина Кашапова. - Это была настоящая фотохроника жизни уездного города и ближайших деревень. К примеру, мы выяснили, как выглядели некоторые исторические личности Елабуги, поскольку на полях были сделаны записи: "В гостях у Бархатовых" или "Именины у Малышева".

Благодаря этим фотографиям мы открыли для себя интересные детали одежды. К примеру, зажим для свадебного платья, который невеста специально надевала на руку, поднимая подол, чтобы на него не наступить.

Можно узнать, как раньше ездили на пикник. Состоятельные люди при этом не одевались абы как: мужчины в костюмах-тройках, женщины - в красивых платьях. Обязательно брали с собой самовар. Ели из фарфоровой посуды, а пили из бокалов. Такие мелочи, из которых повседневность и складывается.

Рабочие - в бабочках

В коллекции есть фотографии промышленных предприятий того времени. А это уж и вовсе редкость.

Училище для слепых. Сапожники. Елабуга, начало 20-го века Фото: Из фондов Елабужского государственного музея - заповедника

- К примеру, мы вообще не знали, как выглядел в Елабуге казенный винный склад, поскольку в 1918 году он был разрушен и сожжен, - рассказывает Кашапова. - В коллекции есть наглядное свидетельство его существования. А еще фото, сделанное на электростанции вместе со служащими. Да наверняка они заранее знали, что их будут фотографировать, и поэтому пришли в бабочках и "при параде". Значит, могли такое себе позволить.

После того как коллекция попала в музей, каждую фотографию оцифровали. Процесс длился до весны 2020 года. Снимки отсканировали. Бумажные исходники хранятся в фондах с соблюдением температурно-влажностного режима. Воздействие воздуха и света минимизировано.

В планах - издать альбомы. Но, перед тем как это сделать, нужно провести большую исследовательскую работу.

- Нельзя просто взять и напечатать фотографии, - уверяет Екатерина Кашапова. - Нужно подробно описать, что изображено на них, привязать к каждому снимку историю. Тогда это будет интересно и для широкой аудитории. А профессиональные исследователи смогут использовать материал в работе и ссылаться на издание.

Кстати

Уважаемые читатели! Возможно, и в ваших семейных альбомах сохранились интересные снимки. Елабужский государственный музей-заповедник уже не первый год проводит акцию "Елабуга в лицах". Он принимает в фондовую коллекцию оригиналы, цифровые копии фотографий и рассказы о людях, связанных с Елабугой самого разного периода - вплоть до 90-х годов XX века.