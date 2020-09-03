В Пензе возвели две многоэтажки для расселения аварийного жилья

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетили стройплощадки домов, которые возводятся для переселения граждан из ветхого жилья.

По действующим условиям до 2024 года необходимо расселить все дома, признанные ветхими и аварийными до января 2117 года. Однако уже немало домов, официально признанных нуждающихся в расселении и поставленных на учет после этого периода.

- Сейчас мы прорабатываем механизмы, как ускорить переселение. Вопрос архиважный, непростой, требующий серьезной организационной работы на территории субъектов Российской Федерации. В первую очередь необходимо более быстрыми темпами расселить дома, которые были поставлены на учет до 1 января 2017 года, затем посмотреть, что можно сделать в рамках того финансирования, которое есть сегодня у нас, чтобы переселить дома, попавшие в списки после 2017 года, - пояснил глава минстроя России. - Нужно активнее привлекать к реализации программы по расселению аварийного жилья частные строительные компании, предоставлять им участки на местах старой застройки, где уже есть развитая социальная инфраструктура.

Федеральная программа рассчитана на стимулирование компаний к застройке таких участков.

В Пензе пошли по пути строительства нового жилья для переселенцев по инициативе муниципалитета, именно он является заказчиком строительства. Новостройки возводятся в квартале, ограниченном улицами Беляева-Литейная-Ударная-Воровского. Они предназначены для переселения 433 человек, проживающих в 225 жилых помещениях. Общая площадь составляет более 5,2 тысяч квадратных метров по программе переселения из аварийного жилья этапа 2019 - 2020 годов. В настоящее время строятся два многоквартирных дома. Планируется, что жильцы заедут в новые квартиры до конца года.

По второму этапу, рассчитанному на 2020-2021 годы, планируется продолжить строительство в Заводском районе. Запроектированы еще три многоквартирных дома переменной этажности на 242 квартиры. Из них 186 помещений предназначены для переселения граждан из ветхого жилья, еще 56 квартир - для детей-сирот.

До 2022 года на третьем этапе реализации программы планируется расселить 53 жилых помещения площадью 2,3 тысячи квадратных метров. В июне была одобрена заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию третьего этапа программы в Пензенской области.

- Политикой наших социальных программ является предоставление нового жилья участникам программы расселения на первичном рынке. В данном случае заказчиком строительства является город, - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Эти мероприятия реализуются на средства, выделенные в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В рамках региональной программы до 1 сентября 2025 года запланировано к расселению 142 многоквартирных дома общей площадью 66 тысяч квадратных метров, расположенных на территории 14 муниципальных образований Пензенской области.

Общий объем финансирования программы составляет более 2,7 миллиарда рублей. Расселение ведется за счет средств Фонда содействия развитию ЖКХ, бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных образований.

Справка "РГ"

В Пензенской области С 2012 по 2018 год признали аварийными и требующими расселения 285 многоквартирных домов общей площадью около 125 тысяч квадратных метров. Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.