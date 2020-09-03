В Перми задержан мужчина, грабивший пенсионеров

Сотрудники полиции задержали 41-летнего ранее судимого пермяка, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей № 161 УК РФ "Грабеж".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию обратилась 75-летняя жительница Перми. Пенсионерка заявила, что неизвестный похитил у нее золотые серьги. Преступление произошло в вечернее время в доме на улице Грузинская. Женщина приняла незнакомца за жильца пятиэтажки и впустила его в подъезд, а спустя несколько секунд грабитель повалил ее на лестницу и сорвал золотые серьги. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся.

В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям на территории Дзержинского района Перми. Жертвами грабителя также оказались пенсионеры. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Сам задержанный арестован и находится в следственном изоляторе.