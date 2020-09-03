В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

На 55-м километре автодороги Казань - Оренбург в Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.

По информации ТАСС, в 8:09 произошло столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП предварительно пострадали шесть человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

На место аварии прибыло 4 автомобиля скорой медицинской помощи. Всего же к ликвидации ДТП были привлечены 19 человек и восемь единиц техники.