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03.09.2020 15:22
Рубрика: Общество

В Тольятти химики научились выращивать образцы клеток органов

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Центре медицинской химии Тольяттинского госуниверситета получены собственные линии стволовых клеток человека. Теперь ученые смогут выращивать неограниченное количество клеток различных органов для исследований противоопухолевых препаратов. Об этом сообщает вуз.

Фото: iStock
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Работа по получению клеточных линий велась в университете с 2019 года в рамках проекта по поиску новых противоопухолевых соединений.

Испытания препаратов для борьбы с раком проводятся как на опухолевых клетках, так и на здоровых. Получить последние можно от доноров, согласных на сложную процедуру биопсии - забора биоматериала из органа. Также здоровые клетки можно создание в лабораторных условиях.

В вузе решили пойти вторым путем и воспроизвели собственные клеточные линии, впоследствии превратив их в клетки сердца. В результате у ученых уже появилась "тканеподобная" структура, способная сокращаться - "сердце" забилось. Теперь на ней смогут проводить токсикологические исследования.

Как уточнили в Министерстве науки и высшего образования РФ, исследования стартуют прежде всего на выращенных клетках сердца неслучайно. Так как один из частых побочных эффектов противоопухолевых препаратов - негативное воздействие именно на ткани сердца или кардиотоксичность.

Фото: iStock
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- Процесс создания нового лекарства - очень длительный и дорогостоящий, часто на той или иной стадии тестирования "вылетает" побочный эффект, способный перечеркнуть всю работу, - рассказал директор Центра медицинской химии ТГУ Александр Бунев. - Что лучше: сделать десять биопсий сердца для забора биоматериала или провести такое исследование в лаборатории? Благодаря донорству кусочка кожи или пяти миллилитров крови у нас появилась возможность иметь "миллионы людей" в одной пробирке. По сути, мы получаем новую клеточную панель, состоящую из различных "доноров", как если бы препарат был протестирован на множестве людей.

К слову, создаваемые в лаборатории вуза противоопухолевые препараты относятся к таргетному типу. Они не отравляют весь организм человека, а нацелены на конкретный белок в раковой клетке. Теперь ученые смогут многократно тестировать разработки и на здоровых клетках, предугадывая частые побочные эффекты.

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