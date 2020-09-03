В Тольятти химики научились выращивать образцы клеток органов

В Центре медицинской химии Тольяттинского госуниверситета получены собственные линии стволовых клеток человека. Теперь ученые смогут выращивать неограниченное количество клеток различных органов для исследований противоопухолевых препаратов. Об этом сообщает вуз.

Работа по получению клеточных линий велась в университете с 2019 года в рамках проекта по поиску новых противоопухолевых соединений.

Испытания препаратов для борьбы с раком проводятся как на опухолевых клетках, так и на здоровых. Получить последние можно от доноров, согласных на сложную процедуру биопсии - забора биоматериала из органа. Также здоровые клетки можно создание в лабораторных условиях.

В вузе решили пойти вторым путем и воспроизвели собственные клеточные линии, впоследствии превратив их в клетки сердца. В результате у ученых уже появилась "тканеподобная" структура, способная сокращаться - "сердце" забилось. Теперь на ней смогут проводить токсикологические исследования.

Как уточнили в Министерстве науки и высшего образования РФ, исследования стартуют прежде всего на выращенных клетках сердца неслучайно. Так как один из частых побочных эффектов противоопухолевых препаратов - негативное воздействие именно на ткани сердца или кардиотоксичность.

- Процесс создания нового лекарства - очень длительный и дорогостоящий, часто на той или иной стадии тестирования "вылетает" побочный эффект, способный перечеркнуть всю работу, - рассказал директор Центра медицинской химии ТГУ Александр Бунев. - Что лучше: сделать десять биопсий сердца для забора биоматериала или провести такое исследование в лаборатории? Благодаря донорству кусочка кожи или пяти миллилитров крови у нас появилась возможность иметь "миллионы людей" в одной пробирке. По сути, мы получаем новую клеточную панель, состоящую из различных "доноров", как если бы препарат был протестирован на множестве людей.

К слову, создаваемые в лаборатории вуза противоопухолевые препараты относятся к таргетному типу. Они не отравляют весь организм человека, а нацелены на конкретный белок в раковой клетке. Теперь ученые смогут многократно тестировать разработки и на здоровых клетках, предугадывая частые побочные эффекты.