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03.09.2020 16:19
Рубрика: Власть

В Ульяновской области открылся Центр тяжелой атлетики

Текст: Алексей Юхтанов (Удбяновск)
Спортивный комплекс в Тереньгульском районе Ульяновской области начал работу 2 сентября.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Общими силами мы сделали всё, чтобы каждый, кто сюда придёт, вне зависимости от того, профессиональный ли это спортсмен или только начинающий, почувствовал себя комфортно и безопасно. Чтобы каждый смог получить удовольствие и пользу от времени проведённого здесь. Уже сейчас пространство этого центра полностью организовано и укомплектовано. В помещениях есть все необходимое не только для занятий тяжелой атлетикой, но и для тренировок как детей, так и группы "активного долголетия". Уверен, что этот центр понравится всем жителям Тереньгульского района", - отметил на торжественной церемонии открытия комплекса ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Почетными гостями праздника стали президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Захаревич, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине Дмитрий Клоков, заслуженный мастер спорта СССР Николай Колесников и чемпион Европы, исполнительный директор Федерации тяжёлой атлетики Республики Татарстан Дмитрий Хомяков.

"В этом году Федерация тяжелой атлетики отмечает 135 лет со дня создания. Эта история состоит из многих судеб, сюда вложили свою жизнь, труд и талант целые поколения, которые сделали этот вид спорта настоящим - олимпийским! Это тот самый вид спорта, который не надо популяризировать искусственно, просто нужно создать для него условия. Перед нами комплекс, который и будет тем самым толчком для будущей истории, которую нам предстоит написать. Благодарю всех, кто сделал вклад в развитие данного проекта и стал частью нашего события", - отметил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

В новом Центре шесть помостов для спортсменов, есть помещение для разминки, тренажерный зал, медицинский кабинет, раздевалки и комнаты для персонала. Возле спортивного комплекса благоустроена территория с пешеходными дорожками, детской игровой зоной, парковкой и площадкой сдачи норм ГТО. Также для спортсменов закуплено специализированное оборудование.

Фото: Правительство Ульяновской области
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"Тяжёлая атлетика в Ульяновской области имеет почти 70-летнюю историю, и наш регион всегда славился своими тяжелоатлетами. Мы гордимся олимпийским чемпионом-земляком Юрием Захаревичем. В настоящее время в регионе этим видом спорта увлечены множество ребят, сложилась достаточно сильная сборная команда области. На прошедшем Чемпионате России в Грозном мужская команда вошла в тройку лидеров по стране, а девушки стали четвертыми. Этот спортивный комплекс станет региональным Центром тяжёлой атлетики, где будут тренироваться не только спортсмены из Тереньгульского района, но и со всей области, находясь на сборах. По всем критериям и характеристикам Центр сможет принимать региональные и окружные соревнования", - отметил министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров.

К строительству спорткомплекса приступили в июле 2019 года, стоимость объекта, включая благоустройство территории и закупку специализированного спортивного оборудования, составляет 34 млн рублей.

Также на церемонии открытия спорткомплекса Сергей Морозов в своем выступлении отметил ульяновцев, внесших вклад в развитие отрасли и пропаганду здорового образа жизни, а прославленному тяжелоатлету Дмитрию Клокову вручили свидетельство посла Года детского спорта в Ульяновской области.

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