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03.09.2020 19:18
Рубрика: Власть

Дороги и больницы

Владимир Путин призвал Чувашию "вписаться" в нацпроекты
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
Президент пообщался с врио главы Чувашии Олегом Николаевым в режиме видеоконференции, ответил на просьбы помочь со строительством больниц в республике и транспортного полукольца в Чебоксарах, а также пожелал успехов.
Президент, беседуя с Олегом Николаевым, пообещал помочь в решении проблем, связанных с состоянием водных объектов и гидротехнических сооружений. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС Президент, беседуя с Олегом Николаевым, пообещал помочь в решении проблем, связанных с состоянием водных объектов и гидротехнических сооружений. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент, беседуя с Олегом Николаевым, пообещал помочь в решении проблем, связанных с состоянием водных объектов и гидротехнических сооружений. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Начали с темы коронавируса. В регионе нет инфекционной больницы, а клиническая больница была построена в 50-х, в ней даже нельзя установить новое оборудование, посетовал докладчик и попросил поручить минздраву проработать эти темы и включить объекты в соответствующую программу. Также Николаев предложил поручить минстрою в рамках программы "Чистая вода" доработать проект Шемуршинского водохранилища, которое сейчас законсервировано. Если построить водоводы, примерно 60 тысяч селян получат качественную воду. А при необходимости можно снабжать и соседние районы Татарстана. Проект оценивается примерно в 1,7 млрд рублей.

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В 70-х годах в генплане развития Чебоксар было предусмотрено третье транспортное полукольцо, чтобы, не заезжая в центр, можно было выехать из города. Объект стоит чуть более 20 млрд рублей, и врио главы региона попросил дать поручение минтрансу по началу строительства. Первый этап стоит примерно 5,5 млрд рублей, из них Чувашия готова профинансировать 100 млн.

Еще Николаев посетовал, что ситуация с коронавирусом показала серьезную проблему республики - скрытую занятость. "У нас за это время очень серьезно подросла фиксация людей, которые оказались безработными", - пояснил он. Это примерно 40 тысяч обращений в службы занятости, и только около 3700 человек - те, кто потерял работу из-за коронавирусной инфекции, из-за экономических сложностей, остальные - вновь обратившиеся.

Уровень безработицы в республике, к сожалению, ненамного, меньше процентного пункта, но повыше, чем в среднем по России, оценил Путин. "Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже на самом деле не работали, просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают", - сказал он. Статистика поменялась, но это везде так, во всех регионах, успокоил он собеседника. "Здесь нет ничего необычного, ничего страшного, просто нужно обратить на это внимание и заниматься этим делом", - добавил глава государства.

Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Президент также заметил позитивные тенденции: в Чувашии количество врачей на 10 тысяч жителей - больше, чем в среднем по стране, число учащихся в одну смену тоже выше, как и обеспеченность детсадами.

Владимир Путин согласился, что республика сама не сможет справиться с такой проблемой, как состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. "Над этим нужно вам, конечно, с правительством активнее поработать", - считает он.

Около 40 тысяч жителей Чувашии обратились в службу занятости во время пандемии

"Я постараюсь вам помочь", - резюмировал президент. "Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений", - уточнил он.

"Я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом", - обещал глава государства. "Поработайте с коллегами в Москве", - добавил он и пожелал Николаеву успехов.

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