В Сибирском федеральном округе в этом году предполагают собрать не менее тринадцати миллионов тонн зерна, в том числе 8,4 миллиона тонн пшеницы. Этого хватит, чтобы в полном объеме загрузить собственные перерабатывающие мощности, а также выполнить обязательства по вывозу зерна в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

На окружном совещании под руководством заместителя полпреда президента РФ в СФО Вадима Головко было отмечено, что уборочная кампания в сибирских регионах в этом году идет более высокими темпами, чем в прошлом. Благоприятная погода позволила приступить к работам раньше, поэтому уже к 26 августа зерновые и зернобобовые убраны с 2,7 миллиона гектаров (треть общей площади), получено 4,5 миллиона тонн зерна - в два раза больше, чем годом ранее.

В то же время в трех основных зерновых регионах округа - Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях - подсчитывают убытки от июльской засухи. По предварительным данным, пострадало около 300 тысяч гектаров, ущерб составил 1,2 миллиарда рублей. Был введен режим чрезвычайной ситуации. В минсельхозе РФ заканчивается экспертиза документов для возмещения ущерба.

В Омской области пострадали посевы на 500 тысячах гектаров. В профильном ведомстве размер прямого ущерба местных аграриев оценивают в 300 миллионов рублей, стоимость недополученного урожая - в шесть миллиардов руб-лей. В Алтайском крае, где не было дождей в мае, июне и июле, урожай полностью уничтожен на 160 тысячах гектаров, пострадало 240 хозяйств в тридцати муниципальных образованиях - ущерб составил 687 миллионов рублей, а с учетом утраченной выгоды - семь миллиардов. По информации министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в регионе пострадало от засухи 200 тысяч гектаров посевов, ущерб предварительно оценивается в 500 миллионов рублей.

Как сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза РФ Роман Некрасов, из-за засухи урожайность снизилась в среднем на четыре-шесть центнеров с гектара. Даже в зерновой житнице - Алтайском крае - урожайность едва достигает десяти-тринадцати центнеров с гектара. В Иркутской области - снижение на два центнера, хотя погода в регионе была более благоприятной.

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков обратил внимание на то, что с 1 сентября сибирские аграрии смогут транспортировать продукцию АПК только на Дальний Восток. В этом году ряду регионов СФО, в том числе Омской области, минсельхоз РФ увеличил объемы зерна, которые можно перевезти по железной дороге по льготным тарифам. Теперь аграрии могут не успеть выбрать квоту, так как направления поставок ограничены. "Просим продлить на пару месяцев возможность вывоза нашего зерна в западные и южные порты", - резюмировал Александр Бурков.

Глава региона также отметил, что омские аграрии могут экспортировать зерно и масличные культуры в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Но для российских компаний транспортировка этих грузов по железной дороге по территории Казахстана на шестнадцать процентов дороже, чем для казахстанских - по территории России.

- При этом у нас единое таможенное пространство, - напомнил омский губернатор. - Минэкономразвития, минсельхозу России нужно выступить с инициативой - урегулировать тарифную политику. Это позволило бы нам увеличить объемы экспорта в страны Средней Азии.

Вадим Головко поддержал предложение губернатора Омской области. Вопрос о продлении сроков действия льготных тарифов по перевозке зерна рассмотрят в Министерстве сельского хозяйства РФ и обсудят с руководством ОАО "РЖД". Вопрос также на контроле у межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

Директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений минсельхоза РФ Роман Некрасов отметил: сибирские аграрии задействуют не все резервы для увеличения "валовки". Так, недостаточно активно вводятся в оборот неиспользуемые земли. Например, в Красноярском крае бесхозными остаются 400 тысяч гектаров, подобная ситуация - в Иркутской, Омской, Новосибирской областях.

Сельхозтоваропроизводители некоторых регионов не в полной мере используют такой инструмент господдержки, как программа льготного приобретения техники. Если в Новосибирской области и Алтайском крае парк сельскохозяйственных машин пополнили десятки тракторов и зерноуборочных комбайнов, то в Туве закупили всего пять единиц, а в Хакасии - ни одной.

- Работа с Росагролизингом в этих регионах не отстроена. Напомню, что по льготной программе не требуется даже первоначальный взнос для того, чтобы получить машину и работать на ней в поле, - подчеркнул Роман Некрасов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки по пострадавшим от засухи регионам специалисты минсельхоза РФ отметили, что аграрии по-прежнему недостаточно активно страхуют посевы. А этот фактор будет учитываться новой методикой оценки ущерба.

Справка РГ

Средняя урожайность зерновых в регионах СФО в этом году составила 16,7 центнера с гектара (в 2019-м - 23,6). Между тем в Красноярском крае она достигла небывалых 32,7 центнера с гектара - плюс 6,5 к уровню прошлого года.