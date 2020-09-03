В этом году в России запланировано открыть 53 предприятия по обращению с бытовыми отходами. Девять из них уже введено в эксплуатацию. Об этом сообщил "Российский экологический оператор" (РЭО).

В частности, предполагается ввод одиннадцати перерабатывающих комплексов, 31 предприятия по обработке отходов, одного завода по энергетической обработке и одного - по утилизации. При этом на долю Сибирского федерального округа приходится только два предприятия из 44, и оба будут расположены в Новосибирской области. Одно займется обработкой отходов, другое - утилизацией. Предполагается, что эти инвестиционные проекты получат поддержку со стороны РЭО.

Напомним, что к 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" запланировано построить 220 комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. А через десять лет все коммунальные отходы должны подлежать сортировке и только половину из них можно будет отправлять на захоронение.

Между тем задача сортировки отходов в той же Новосибирской области далека от решения. Хотя контейнеры для раздельного сбора стали появляться в Новосибирске еще до начала "мусорной" реформы. Сейчас в городе действует около двух десятков компаний, занимающихся вывозом раздельных фракций. Однако имеющиеся мощности по обработке отходов едва ли позволяют говорить о промышленных масштабах. Общественники уверены, что для выстраивания полноценной системы не хватает лишь должного внимания к проблеме со стороны властей.

В городе регулярно проводится акция "Зеленая белка" - группе энтузиастов без какой-либо организации "сверху" за несколько лет удалось создать настоящее движение. Молодые люди нашли общий язык и с жителями целых микрорайонов, и с переработчиками. По словам организатора общественного проекта Анны Воскресенской, из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер в последний раз акцию удалось провести лишь в феврале, хотя обычно она проходит десять раз в году.

- Наверное, придется нарушить запрет, ведь люди вынуждены хранить отходы на балконах или где-то еще. И они ждут нас, - говорит девушка. - Только не называйте отходы мусором - это сырье, чаще всего готовое к переработке. Да, пока населению не хватает экологической грамотности: кто-то может выбросить в контейнер для пластика, к примеру, недопитую бутылку кефира, хотя это пищевые отходы. И все же я не согласна с тем, что новосибирцы, как говорят иногда, не готовы к раздельному сбору. Многие даже в магазине проходят мимо продуктов в упаковке, понимая: то же самое можно купить без нее.

По мнению Анны Воскресенской, к раздельному сбору готов и бизнес - есть предприятия, готовые принимать для дальнейшей переработки и стекло, и пластик, и бумагу, и батарейки. Но более чем в полуторамиллионном городе установлено всего около двух тысяч контейнеров для раздельного сбора. Помимо этого, не выстроены должным образом транспортировка, досортировка, накопление, цепочка переработчиков - нет самой системы.

А по мнению зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам новосибирского областного заксобрания Вадима Агеенко, главная проблема - сбыт.

- Для настоящего развития раздельного сбора отходов не хватает рынков сбыта. Даже на переработку отдать - проблема, а дальше непонятно, что делать с этим вторсырьем, - отмечает депутат. - Бизнес на этом не заработает, потому что сбывать сейчас некуда. Вторсырье можно использовать для производства множества видов продукции, скажем, для благоустройства городов - от лавочек до тротуарной плитки. Но эти рынки уже поделены между компаниями, выпускающими то же самое из первичного сырья, и никто позиций просто так не сдаст. В стране хватает полезных ископаемых и еще больше пустой земли, куда можно закопать отходы. Обладание такими богатствами не стимулирует создания цивилизованного подхода к переработке.

А для внедрения культуры раздельного сбора отходов, по мнению депутата, тоже не хватает стимулирующих инструментов. Обязать население сортировать мусор по разным пакетам, пригрозив штрафами, не получится. А пунктов приема макулатуры или пластика за деньги очень мало.

"Зачем домохозяйке заводить на кухне три ведра вместо одного, если ей это не принесет никакой выгоды?", - отмечает Вадим Агеенко.

Между тем

Некоторые шаги в этом направлении все же предпринимаются, но опять же со стороны бизнеса. Так, в этом году в Новосибирске открылись пункты по приему стеклотары. В дальнейшем с этой целью рассматривается возможность предоставления в аренду по льготным ставкам небольших земельных участков, помещений из муниципального фонда, неработающих газетных киосков. Кроме того, предполагается организовать прием стеклянных бутылок в сельских магазинах розничной торговли.

- Все больше горожан разделяют теорию разумного потребления и, помимо прочего, начинают сортировать отходы, - утверждает директор по развитию ООО "Сибстекло" Сергей Лукьянцев. - В Новосибирске работает уже семь приемных пунктов, они расположены в районах с плотной многоэтажной застройкой и высоким пешеходным трафиком. Если количество поступившего стеклобоя позволит окупить затраты на организацию и содержание точек, то мы увеличим их число.

По словам эксперта, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов, тем самым "Сибстекло" оптимизирует расходы на доставку полезных ископаемых из других регионов. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые десять процентов вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на три процента. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через семь-десять лет, а через десять-пятнадцать.