Детсад в центре Новосибирска готовят к открытию после ремонта

Детский сад на улице Депутатской в центре Новосибирска возобновит работу после ремонта через неделю. Об этом сказал мэр города Анатолий Локоть на выездных совещаниях, которые провел на объектах благоустройства в Центральном округе.

Детский сад №495 посещают 177 детей. В связи с ремонтом здания и благоустройством прилегающей территории детей временно перевели в соседний садик на улице Каменской.

- Вся территория сада была заново отсыпана, забетонирована подпорная стенка, заменено ограждение, установлены новые игровые формы, теневые навесы. Внутри здания проведен косметический ремонт, отремонтирован бассейн, заменена система отопления, - рассказал о проделанной летом работе заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов.

На эти цели было выделено около 10 миллионов рублей из городского бюджета, а также депутатских средств.

По поручению мэра Анатолия Локтя все работы на объекте должны быть завершены 10 сентября. После чего детсад №495 вновь откроется.

Другой объект, где завершаются благоустроительные работы, - детская площадка с безопасным покрытием во дворе дома на улице Дмитрия Шамшурина, 1. По словам главы города, в данном случае жители объединили усилия с возможностями бюджетных программ.

- С благоустройством здесь были серьезные проблемы. В начале года жильцы приняли решение поменять форму управления домом, создали ТСЖ и активно приступили к решению вопросов благоустройства. При этом не стали ждать помощи от бюджета, а создали собственный фонд, из которого оплатили работы по благоустройству придомовой территории, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Как напомнили в пресс-центре мэрии, с этого года по федеральному закону предусмотрено финансовое участие жителей в программе формирования комфортной городской среды. Доля средств собственников должна составлять не менее 20 процентов от общих затрат на благоустройство.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Еще одна детская площадка с мягким покрытием обустроена во дворе дома на улице Владимировской, 7. Она появилась благодаря инициативе жителей и поддержке четырех депутатов горсовета.

- Обустройство объекта велось за счет средств жителей и депутатских фондов, предусмотренных на реализацию наказов. Когда люди вкладывают свои деньги, даже небольшую сумму, формируется хозяйское отношение. Жители относятся бережнее, ухаживают, содержат объекты в хорошем состоянии, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Сухоруков.

Работы в этом дворе еще не закончены. Предстоит обновить расположенную здесь хоккейную коробку Дома молодежи Железнодорожного района. В ближайшее время начнется укладка резинового покрытия.