В четверг стало известно, что некогда весьма влиятельному в Красноярском крае бизнесмену Анатолию Быкову Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение за участие в двойном убийстве, совершенном еще в 1994 году.

По неподтвержденным официально сведениям, показания на Быкова дал его бывший товарищ Владимир Татаренков, который недавно вышел на волю, отсидев свой срок.

В криминальном "багаже" у Быкова кроме этого преступления еще две тяжкие уголовные статьи. Это еще одно убийство и организация преступного сообщества. Если говорить о сегодняшнем обвинении, то речь идет о преступлении 1994 года. Тогда молодой член банды Быкова Александр Наумов возмутился неправильным, по его мнению, распределением преступных доходов.

Вскоре кто-то попробовал взорвать машину, в которой ехал сам Быков. Тот решил, что неудавшееся покушение - дело рук Наумова. С ним велено было разобраться. А заодно и с его товарищем Кириллом Войтенко. Сделать это Быков поручил Владимиру Татаренкову.