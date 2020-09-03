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03.09.2020 10:48
Рубрика: Происшествия

На Алтае будут судить мигранта, собиравшегося воевать на стороне "ИГ"

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Сотрудники Следственного подразделения УФСБ по Алтайскому краю передали в суд уголовное дело в отношении иностранца, намеревавшегося выехать за рубеж и воевать на стороне террористической группировки "ИГ" ("Исламское государство", запрещенная в России организация).

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Как передает ТАСС, выходец одной из среднеазиатских республик за денежное вознаграждение собирал для своих "кураторов" из преступной организации сведения о местах массового скопления людей в Барнауле, пересылал детальные фото зданий и сооружений с привязкой к местности. Кроме того, он создал и активировал скрытый канал связи в сети Интернет, который должен был использоваться для передачи информации террористической направленности.

В алтайской столице обвиняемый жил по патенту на трудовую деятельность. По сети он познакомился с подозреваемыми в причастности к "ИГ", живущими за рубежом, и стал выполнять их требования. Наконец, мужчина решил вступить в ряды боевиков и выехать в зону конфликта на Ближнем Востоке, однако оперативники ФСБ в июне задержали его в барнаульском аэропорту.

Его обвиняют в приготовлении к участию и пособничестве в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело начнет рассматривать 1-й Восточный окружной военный суд.

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