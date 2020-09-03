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03.09.2020 19:12
Рубрика: Общество

Ждут пополнения

Вузы готовят кадры в партнерстве с бизнесом
Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
С нового учебного года в Томском политехническом университете (ТПУ) открылась партнерская образовательная программа "Бурение нефтяных и газовых скважин". Стать ее участниками могут выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры нефтегазового и физико-математического профилей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Специально под задачи нефтяников была сформирована программа с углубленным изучением проектирования и бурения скважин. Выпускники будут знать все особенности скважинного инжиниринга, изучат самые современные технологии в этой сфере", - рассказал Валерий Рукавишников, директор Центра Heriot-Watt в ТПУ, на базе которого будут вестись занятия.

Работодателей попросят оценить качество подготовки выпускников вузов

Как сообщили в вузе, программа рассчитана на год, после чего выпускники смогут получить работу в нефтяной компании. Еще один приятный бонус для тех, кто решит пройти курс переподготовки, - обучение бесплатное и с выплатой стипендии.

Наставниками ребят станут эксперты "Газпром нефти", которые помогут освоить проектирование скважин и изучить процесс сопровождения буровых операций на современном программном обеспечении. Будущие специалисты получат доступ к базам данных с реальных нефтепромыслов и нефтяных месторождений, что позволит приобрести практические навыки. Важно, что ребята научатся работать со специализированным программным обеспечением, с которым работают лидеры отрасли, но которое обычно не изучают в вузах.

Директор по развитию функции "Бурение и внутрискважинные работы" Научно-технического центра "Газпром нефти" Виталий Корябкин отметил, что это первый подобный проект по переподготовке молодых специалистов для работы в сфере инжиниринга строительства высокотехнологичных скважин.

Также с сентября этого года научно-образовательный центр (НОЦ) "Газпромнефть-НГУ" обзавелся собственными помещениями в старом корпусе Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Лучшие студенты смогут рассчитывать на трудоустройство в нефтегазовых компаниях

Губернатор региона Андрей Травников напомнил, что сотрудничество сторон предполагает научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность, а также подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в нефтегазовой отрасли. В частности, НОЦ будет принимать участие в совместных разработках наукоемких инновационных технологий.

Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях

Пройти обучение здесь могут студенты, имеющие базовое образование в области математики, физики, геологии, геофизики, информационных технологий. В их подготовке участвуют ученые ведущих научных институтов Академгородка, сотрудники НТЦ "Газпром нефти" (Санкт-Петербург), представители бизнес-среды Академпарка. Студентам обещана практика в НТЦ, дополнительная стипендия, а также доплаты за участие в проектной деятельности. Выпускники, имеющие высокие результаты, смогут рассчитывать на трудоустройство в подразделениях нефтегазовой компании, а также в ведущих новосибирских научно-исследовательских институтах и инновационных компаниях Академгородка.

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