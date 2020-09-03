В Кузбассе с его неблагополучной экологической ситуацией общественный транспорт переводят на природный газ. Угледобывающий регион по итогам 2019 года, согласно данным Росприроднадзора, вошел в первую десятку субъектов Федерации с самым грязным воздухом. Вредные выбросы в атмосферу за год составили 1830 тысяч тонн. Больше зафиксировано только в Красноярском крае, где общий выхлоп в небо превысил 2,6 тысячи тонн.

На четверть эта проблема связана с общественным транспортом, а значит, курс местных властей на его газификацию более чем оправдан. Эксперты подсчитали, что автобусы, работающие на газе, при более низких (почти в четыре раза) затратах на горючее в девять раз чище бензиновых по показателям задымленности, в восемь - по выбросам оксида углерода, а сажи от них и вовсе не бывает. К тому же двигатель у таких машин шумит значительно меньше, и служат они в полтора раза дольше.

- Рост количества транспорта, работающего на природном газе, входит в план по реализации региональной платформы "Чистый уголь - зеленый Кузбасс", - напомнил замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов.

Власти стимулируют перевозчиков газифицировать автопарк, полностью освободив их от уплаты транспортного налога. И на сегодня в регионе компримированным природным газом-метаном заправляются уже больше трети (свыше семисот) городских автобусов. При этом подвижного состава, работающего на метане, больше с каждым годом. 171 из 467 автобусов, закупленных в этом году, будут потреблять именно газ.

Потому, как подчеркнул Андрей Панов, созданию соответствующей заправочной инфраструктуры в Кузбассе уделяется особое внимание. Местная сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций - одна из самых динамично развивающихся за Уралом. По данным регионального минтранса, к девяти АГНКС до конца года добавятся две, а к 2023-му - еще шесть. И автомобильных газозаправок (АГЗС), где можно "подзарядиться" пропан-бутановой смесью, в области более шестидесяти. Причем в расширение всей этой сети не вложено ни копейки бюджетных денег - только средства инвесторов. Хотя регион заявлялся на участие в федеральных программах по субсидированию строительства газозаправок и переоборудования техники для использования экологичного топлива. На развитие его рынка в России до 2024 года будет выделено 19,29 миллиарда рублей из федерального бюджета. В результате потребление природного газа автотранспортом увеличится до 2,7 миллиарда кубометров, а число стационарных заправок такого рода - до 1273.

Пока госпрограммой охвачено лишь 20 с небольшим территорий в европейской части страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Но компания "Газпром газомоторное топливо" (ГМТ) недавно предложила увеличить число регионов - участников программы до шестидесяти. В том числе территориями с крупными промышленными центрами, проблемных в экологическом отношении. Наряду с Сахалинской, Калининградской и Свердловской областями в направленный в Минэнерго России список вошли и субъекты Сибирского федерального округа - Алтайский край, Новосибирская и Омская области, а также Кузбасс.