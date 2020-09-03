Старый коммунальный мост через Обь, соединяющий Барнаул с правобережными территориями Алтайского края, был закрыт на капитальный ремонт 5 января нынешнего года. Теперь в городе только один действующий мостовой переход, и для автомобилистов въезд и выезд из города стали проблематичными. Корреспондент "РГ" выяснил, почему реконструкция идет так долго.

Вопрос ускорения ремонта в середине августа поднимал губернатор края Виктор Томенко на заседании рабочей группы оргкомитета по подготовке и проведению этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле в мае 2021 года. Старый мост напрямую связывает комплекс Гребного канала с Барнаулом и мог бы существенно упростить логистику перевозок шести сотен человек, которые будут представлять спортивные делегации из пятидесяти стран мира (гребцы, тренеры, функционеры, обслуживающий персонал). Однако региональный министр транспорта Александр Дементьев сказал твердое "нет". Слишком много еще предстоит сделать на этом объекте стратегического значения.

Старый мост точнее было бы называть Совмещенным. Сначала, в 1915 году, через Обь проложили железнодорожный мост. В 1959 году над правой (если ехать из Барнаула) частью железной дороги построили автомобильную. За железнодорожную часть Совмещенного моста отвечает ОАО "РЖД", а автодорожная долгое время числилась на балансе городских коммунальщиков, и неудивительно, что за шестьдесят лет эксплуатации железобетонная махина ни разу не подвергалась капитальному ремонту. И хотя в первой половине 2010-х автомобильную артерию через Обь немного подлатали, проблема все равно требовала кардинального решения.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки, когда в октябре 2018 года автомобильная часть совмещенного моста поступила на баланс федерального казенного учреждения, подведомственного Росавтодору.

Для начала дорожники закрыли грузовое движение, сделав специальные арки.

Хотя иногда и эта ограничительная мера не работала - отдельные фуры прорывались через мост, лишаясь по ходу части своего снаряжения.

Двухуровневых мостов-"бутербродов" в России всего три, и опыта их капитального ремонта, да еще и с учетом местной специфики, практически нет. Длина самого моста составляет 832 метра, правобережной эстакады - 259 метров, левобережной - 199. Таким образом протяженность ремонтируемого объекта - 1,29 километра. Разработка проектно-сметной документации началась в феврале 2019 года, а в октябре был заключен госконтракт на ремонт моста и определен генподрядчик.

Чтобы закрыть одну из двух веток железнодорожного пути, пришлось провести серьезные подготовительные работы. Были созданы две временные платформы длиной 200 метров для обслуживания пригородных электропоездов с пере-устройством средств связи, коммуникаций и контактной сети для переключения движения железнодорожного транс-порта на соседний путь. Совместно с железнодорожниками переустроили горловины станций Присягино и Барнаул, открыли шесть дополнительных стрелок. Все эти процессы оказались весьма трудоемкими.

По словам первого заместителя начальника федерального казенного учреждения Сергея Гончара, на мосту сейчас работают пятьдесят-семьдесят человек ежедневно (кроме выходных). Помимо высоких профессиональных навыков, строители должны обладать крепким здоровьем - с ранней весны немилосердно палит солнце, а с реки постоянно тянет то холодом, то сыростью. Все эти трудности осложняются режимом ограничений, связанным с пандемией, и статусом объекта стратегической важности, предполагающим особый пропускной режим.

С января по апрель дорожники демонтировали 720 железобетонных плит проезжей части совмещенного моста и уложили взамен 8,5 тысячи квадратных метров металлических ортотропных плит (такая плита состоит из пересекающихся продольных ребер и поперечных балок, приваренных к листу настила). Ортотропные плиты укладывали специалисты из Новосибирска. Новые металлоконструкции общим весом 2 300 тонн были изготовлены в Омске и Тюмени. На мосту смонтированы две тали, специально сконструированные на барнаульском заводе "Алтайталь".

С мая по август строители занимались устройством площадок для демонтажа правобережной и левобережной эстакад с их последующим ремонтом, заключавшемся в замене 180 балок пролетных строений и устройством новых насадок опор. Сейчас пришло время обустройства мостового полотна площадью 9,3 тысячи квадратных метров.

- До конца года остается еще много работ, связанных с покраской, гидроизоляцией, пескоструйными работами, укладкой двух слоев асфальтобетона, монтажом перил и барьерных ограждений, - отмечает Сергей Гончар.

Кстати, со Старым мостом у Гончара связано интересное воспоминание. Приехав работать на Алтай в 1979 году, он вместе с коллегой временно поселился у пожилого мужчины по фамилии Дедов. Дедов, родившийся при царской власти, в юности работал на строительстве того самого железнодорожного моста через Обь - возил на телеге стройматериалы. Мостовой переход соорудили за три года.

Дорожники обещают, что все работы на Совмещенном мосту будут завершены к 20 ноября 2021-го.