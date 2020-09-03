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03.09.2020 12:22
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал, что мечтает построить в Сибири красивый город

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал журналистам о своей "человеческой" мечте. Как сообщает РИА Новости, политик признался, что хотел бы построить в Сибири "большой, красивый и очень удобный город".
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сергей Шойгу пояснил, что речь идет не о каком-то конкретном месте, более того, идея вовсе не относится к географии.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По его словам, речь скорее об экономической составляющей и будущем страны. По мнению министра, это должен быть город инноваций, передовой науки и технологий. Сибирь выбрана по причине ее больших природных богатств.

- Там добывается больше половины меди страны, 75 процентов никеля, около 90 процентов платины, - отметил министр обороны. - Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки - Китай. Или алюминий - все чушками отправляем туда. А можно же делать из алюминия то, что делают из наших чушек там. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?

По мнению Сергей Шойгу, в скором времени нефть перестанет быть настолько востребованной, как сегодня, и на первое место выйдут другие полезные ископаемые, обеспечивающие работы высокотехнологичных устройств. Однако о сибирском лесном и угольном богатстве политик также упомянул. Но главное, на богатых ресурсами просторах Сибири должны работать лучшие ученые и промышленники, которые смогут, например, создать линии электропередач не переменного, а постоянного тока.

- Вот возьмем электромобиль Tesla: там аккумуляторы не наши, а сырья у нас под эти аккумуляторы - выше крыши, - считает Сергей Шойгу. - И мы понимаем, что завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество, и наш бензин, газ, дизельное топливо уйдут на второй план. Значит, нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку.

Россияне рассказали об автомобиле мечты
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