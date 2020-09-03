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03.09.2020 09:15
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске мать выбросила детей из окна, спасая от пожара

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Во время пожара, произошедшего ранним утром в Калининском районе Новосибирска, жильцам многоэтажного дома пришлось самостоятельно эвакуировать детей и ловить их под окнами при помощи покрывала.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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В соцсетях появились фото, на которых изображен драматический момент: из окна на третьем этаже, объятого черным дымом, мать скидывает детей на материю, растянутую соседями. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, маленьким погорельцам три и четыре года, как и их мама, они получили серьезное отравление угарным газом и были госпитализированы. Кроме того, соседи с четвертого этажа при помощи веревки помогли эвакуироваться из горящей квартиры еще четырем взрослым.

Сообщение о пожаре в микрорайоне Родники поступило на пульт спасателей в 07.23 по местному времени. Через восемь минут пожарные были на месте, а к 08.05 полностью ликвидировали огонь. Однако спасать погорельцев пришлось еще до их приезда, так как возгорание было обнаружено жильцами слишком поздно. Вероятно, люди еще спали, и огонь успел распространиться по большой площади.

Как выяснилось позже, возгорание произошло в комнате, где было размещено много вещей в картонных коробках. Открытый огонь удалось потушить за десять минут. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров, сейчас специалисты выясняют причины появления возгорания. На тушение было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Кстати, этой ночью произошел еще один пожар с эвакуацией в Заельцовском районе Новосибирска. О нем очевидцы сообщили в 00.59. До приезда пожарных машин из здания самостоятельно выбрались 45 человек. Здесь предполагаемой причиной стало короткое замыкание в ванной комнате. Огнем были оплавлены стояки, в результате чего расположенные ниже квартиры оказались подтоплены.

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