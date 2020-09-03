В Новосибирске ввели в эксплуатацию Региональный волейбольный центр

Региональный волейбольный центр (РВЦ) в Новосибирске введен в эксплуатацию. Глава области Андрей Травников передал акт ввода руководству Спортивной школы по волейболу во время традиционной предсезонной встречи с игроками, тренерским составом и руководством волейбольного клуба "Локомотив".

Уже 3 октября в новом центре состоится первый матч за Суперкубок России.

Андрей Травников поздравил волейболистов "Локомотива" с победой в чемпионате России в этом году, а также с новой "домашней ареной", которая появилась у команды - Региональным волейбольным центром. Ранее тренировки проходили в спортклубе "Север".

Губернатор сообщил, что РВЦ полностью готов. Но из-за коронавируса чемпионат, возможно, придется проводить с неполными трибунами.

- Хочу пожелать успехов, достойных и интересных соперников, чтобы игры этого года были не менее яркими и интригующими, чем прошлого, - обратился к игрокам и тренерскому составу Андрей Травников.

Вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем глава региона Андрей Травников вручил игрокам и тренерскому штабу "Локомотива" золотые медали Чемпионата России-2020. В свою очередь, игроки подарили губернатору памятную медаль первого в истории новосибирской команды победного чемпионата страны.

Депутат Государственной Думы РФ, Герой России Александр Карелин поблагодарил Всероссийскую федерацию волейбола за внимание к Новосибирской области и ее команде, а также тренерскому штабу.

Генеральный директор ВК "Локомотив" Роман Станиславов и главный тренер команды Пламен Константинов рассказали губернатору о предсезонной подготовке и сборах команды. Новичкам "Локомотива" стали связующий Александр Воропаев, либеро Денис Голубев, доигровщик Илья Казаченков и диагональный Дражен Лубурич (Сербия).

Справка "РГ"

Новый РВЦ предназначен для соревнований международного уровня. Предполагается, что он станет площадкой для подготовки сборной команды России по волейболу, а также местом проведения игр Чемпионата мира по волейболу 2022 года. Общее количество зрительских мест на спортивных аренах - 5530 человек.

Строительство центра началось летом прошлого года в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Игроки клуба "Локомотив" за последние годы принесли в копилку России более 20-ти медалей различного достоинства.