В Новосибирске запустили концессию по созданию "Умных остановок"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в последний день лета подписал постановление, которым утвердил предложения на заключение концессионного соглашения о строительстве объектов дорожного сервиса, а именно - "умных" остановок. Сегодня, 3 сентября, документ вступает в силу.

- В концессионном соглашении нет ни слова о сносе или демонтаже каких-либо объектов, включая торговые. Речь идет только о создании уникальной дорожной инфраструктуры в Новосибирске, - заявил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. - Без преувеличения, мы планируем создать то, чего еще нигде нет. Я это говорю, основываясь на изученном опыте не только в России, но и мире. Самое лучшее постараемся воплотить у нас с помощью концессии, без участия городского бюджета.

Мэрией определены 250 остановок общественного транспорта (всего в городе 1300 остановок), которые находятся в значимых местах мегаполиса и через которые будут пролегать основные, так называемые гостевые, маршруты. Например, они охватывают площади Труда, Станиславского, Маркса, у станций метро "Студенческая", "Речной вокзал", у ГПНТБ, на площади Калинина, на Сухом логу. "Умные" остановки помогут гостям города, которые приедут в 2023 году Новосибирск на Чемпионат мира по хоккею среди молодежи, чувствовать себя безопасно и комфортно в незнакомом городе.

Напомним, в разработке и обсуждении проекта концессионного соглашения, направленного на совершенствование дорожной инфраструктуры, принимали участие представители профильных департаментов мэрии, малого и среднего бизнеса, общественности. Специалисты инновационных компаний и резиденты новосибирского технопарка высказали свои предложения насчет того, какой должны быть smart-остановка. На Международном форуме технологического развития "Технопром", Форуме городских технологий, "Инвестируй в Новосибирск" проходили обсуждения с предпринимателями и были представлены концепции павильонов "умных" остановок, продемонстрированы разработки новосибирских компаний, которые могут составить интерактивную "начинку".

Говоря о задачах на 2020 год, мэр Анатолий Локоть отметил, что подготовительная работа по заключению концессионного соглашения затянулась и пора приступать к практическим действиям.

И вот объявлено о начале реализации проекта. Уже к 31 августа 2022 года объекты должны быть установлены. Как отметил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко, все 250 остановок будут выставлены на торги одним лотом. Предполагается, что концессионер вложит в их создание 368 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Кравченко

- Несколько инвесторов уже заявили, что готовы участвовать в торгах. Согласно постановлению конкурсные процедуры будут объявлены в течение тридцати дней. 45 дней отведено на подачу заявок от участников, - рассказал Максим Леоненко. - С победителем конкурса мэрия заключит соглашение на модернизацию 250 остановочных павильонов. Концессионер в течение 15 лет будет содержать и обслуживать объекты. По окончании срока концессии "умные" остановки перейдут на баланс муниципалитета.

Согласно концессионному соглашению на 156 остановочных площадках будут размещены обогреваемые крытые павильоны, в которых пассажиры смогут перекусить бутербродами, выпить горячего чаю или кофе - это модель Smart. Comfort, 94 - без павильонов (Smart. Light). Но самое главное - инвестор обязан оснастить все остановки интерактивным модулем.

По словам Александра Люлько, "умный блок" должен включать в себя: тревожную кнопку 112, бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, оснащение камерами Full HD, систему видеонаблюдения, возможность выхода на сайт мэрии и построения маршрутов, систему, информирующую о приближающихся транспортных средствах по маршрутам остановочного пункта (электронное расписание).

Также остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к системе распознавания лиц. Во время крупных мероприятий, например, Чемпионата мира по хоккею, с помощью "умного табло" иностранные гости смогут связаться с переводчиком.

- По условиям утвержденного соглашения все 250 "умных" остановок будут иметь единый центр управления. Без этого сложно будет организовать содержание всей инфраструктуры. За любое отклонение от прописанных в концессионном соглашении условий предусмотрены штрафные санкции, - уточнил Максим Леоненко.

По его словам, окупаемость проекта предполагается за счет размещения объектов дорожного сервиса в теплых павильонах, а также рекламных носителей, возможно, концессионер найдет и другие источники доходов. Концессионер может сдавать в аренду эти павильоны представителям малого бизнеса. Они смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование павильонов.

В свою очередь, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин отметил, что в управлении ведется работа с обращениями предпринимателей и горожан, которые волнуются, не затронет ли реализация этого проекта их интересы.

- Одна из задач, которая поставлена мэрией в преддверии чемпионата, - сделать город красивым, удобным, комфортным, не пестрящим развалами с носками и фруктами. Там, где будет установлена smart-остановка с теплым блоком, не должно быть нагромождения других объектов, - отметил Виталий Витухин.

Специалисты мэрии пояснили, что само концессионное соглашение никак не связано с демонтажом каких-либо объектов. Более того, сейчас по федеральному закону № 166 из-за пандемии коронавируса будут продлены договоры аренды до трех лет, и такая работа уже ведется.

- В случае необходимости для муниципальных нужд территории зарезервируют, и вопросы дальнейшей аренды будут решаться постепенно, в рабочем порядке, но это никак не связано с концессией по "умным остановкам", - подчеркнул Виталий Витухин.

Постановление мэра о концессионном соглашении будет опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 3 сентября 2020 года.