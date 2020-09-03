В Новосибирске запустили концессию по созданию "Умных остановок"

Новости

Дженна Коулман может появиться в четвертом сезоне "Виктории" 11:50
Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября 11:45
В Карелии у 16 артистов музтеатра выявили коронавирус 11:42
Вышла посмертная книга Андрея Дементьева 11:37
Керамика или серебро: где лучше всего хранить чай 11:30
В Париже появились передвижные лаборатории для тестирования на COVID-19 11:25
Актриса Александра Бортич родила первенца 11:22
В Индии зафиксирован новый рекорд прироста числа зараженных COVID-19 11:17
Как избежать стресса и правильно разбудить ребенка 11:12
В Приамурье СК начал проверку после травм школьников от кварцевания 11:08
Минфин признал доходом продажу подержанных вещей 11:02
Лукашенко произведет кадровые перестановки в руководстве Беларуси 10:55
Тайфун "Майсак" стал причиной аварий на ЛЭП в Приморье 10:48
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей 10:33
Латунные копии 8 шлюзов украсят Северный речной вокзал в Москве 10:32
Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе 10:29
Матвиенко: Надо объединить усилия для окончательной победы над терроризмом 10:25
БелАЭС выработает первую электроэнергию к ноябрю 10:25
Инспекторы Мосприроды выписали 360 штрафов за пикник в лесу 10:22
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ 10:15
В Крыму до конца года вызовут искусственные дожди 10:08
СК предъявил окончательное обвинение Анатолию Быкову по делу об убийстве 09:48
В Благовещенске дети пострадали из-за кварцевания в школе 09:46
Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе 09:40
Россия заняла 23-е место по уровню качества элит 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 11:17
Рубрика: Власть

В Новосибирске запустили концессию по созданию "Умных остановок"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в последний день лета подписал постановление, которым утвердил предложения на заключение концессионного соглашения о строительстве объектов дорожного сервиса, а именно - "умных" остановок. Сегодня, 3 сентября, документ вступает в силу.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- В концессионном соглашении нет ни слова о сносе или демонтаже каких-либо объектов, включая торговые. Речь идет только о создании уникальной дорожной инфраструктуры в Новосибирске, - заявил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. - Без преувеличения, мы планируем создать то, чего еще нигде нет. Я это говорю, основываясь на изученном опыте не только в России, но и мире. Самое лучшее постараемся воплотить у нас с помощью концессии, без участия городского бюджета.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирские архитекторы сохранят для новой школы уникальный барельеф

Мэрией определены 250 остановок общественного транспорта (всего в городе 1300 остановок), которые находятся в значимых местах мегаполиса и через которые будут пролегать основные, так называемые гостевые, маршруты. Например, они охватывают площади Труда, Станиславского, Маркса, у станций метро "Студенческая", "Речной вокзал", у ГПНТБ, на площади Калинина, на Сухом логу. "Умные" остановки помогут гостям города, которые приедут в 2023 году Новосибирск на Чемпионат мира по хоккею среди молодежи, чувствовать себя безопасно и комфортно в незнакомом городе.

Напомним, в разработке и обсуждении проекта концессионного соглашения, направленного на совершенствование дорожной инфраструктуры, принимали участие представители профильных департаментов мэрии, малого и среднего бизнеса, общественности. Специалисты инновационных компаний и резиденты новосибирского технопарка высказали свои предложения насчет того, какой должны быть smart-остановка. На Международном форуме технологического развития "Технопром", Форуме городских технологий, "Инвестируй в Новосибирск" проходили обсуждения с предпринимателями и были представлены концепции павильонов "умных" остановок, продемонстрированы разработки новосибирских компаний, которые могут составить интерактивную "начинку".

Говоря о задачах на 2020 год, мэр Анатолий Локоть отметил, что подготовительная работа по заключению концессионного соглашения затянулась и пора приступать к практическим действиям.

И вот объявлено о начале реализации проекта. Уже к 31 августа 2022 года объекты должны быть установлены. Как отметил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко, все 250 остановок будут выставлены на торги одним лотом. Предполагается, что концессионер вложит в их создание 368 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Кравченко

- Несколько инвесторов уже заявили, что готовы участвовать в торгах. Согласно постановлению конкурсные процедуры будут объявлены в течение тридцати дней. 45 дней отведено на подачу заявок от участников, - рассказал Максим Леоненко. - С победителем конкурса мэрия заключит соглашение на модернизацию 250 остановочных павильонов. Концессионер в течение 15 лет будет содержать и обслуживать объекты. По окончании срока концессии "умные" остановки перейдут на баланс муниципалитета.

Согласно концессионному соглашению на 156 остановочных площадках будут размещены обогреваемые крытые павильоны, в которых пассажиры смогут перекусить бутербродами, выпить горячего чаю или кофе - это модель Smart. Comfort, 94 - без павильонов (Smart. Light). Но самое главное - инвестор обязан оснастить все остановки интерактивным модулем.

По словам Александра Люлько, "умный блок" должен включать в себя: тревожную кнопку 112, бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, оснащение камерами Full HD, систему видеонаблюдения, возможность выхода на сайт мэрии и построения маршрутов, систему, информирующую о приближающихся транспортных средствах по маршрутам остановочного пункта (электронное расписание).

Также остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к системе распознавания лиц. Во время крупных мероприятий, например, Чемпионата мира по хоккею, с помощью "умного табло" иностранные гости смогут связаться с переводчиком.

- По условиям утвержденного соглашения все 250 "умных" остановок будут иметь единый центр управления. Без этого сложно будет организовать содержание всей инфраструктуры. За любое отклонение от прописанных в концессионном соглашении условий предусмотрены штрафные санкции, - уточнил Максим Леоненко.

По его словам, окупаемость проекта предполагается за счет размещения объектов дорожного сервиса в теплых павильонах, а также рекламных носителей, возможно, концессионер найдет и другие источники доходов. Концессионер может сдавать в аренду эти павильоны представителям малого бизнеса. Они смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование павильонов.

В свою очередь, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин отметил, что в управлении ведется работа с обращениями предпринимателей и горожан, которые волнуются, не затронет ли реализация этого проекта их интересы.

- Одна из задач, которая поставлена мэрией в преддверии чемпионата, - сделать город красивым, удобным, комфортным, не пестрящим развалами с носками и фруктами. Там, где будет установлена smart-остановка с теплым блоком, не должно быть нагромождения других объектов, - отметил Виталий Витухин.

Специалисты мэрии пояснили, что само концессионное соглашение никак не связано с демонтажом каких-либо объектов. Более того, сейчас по федеральному закону № 166 из-за пандемии коронавируса будут продлены договоры аренды до трех лет, и такая работа уже ведется.

- В случае необходимости для муниципальных нужд территории зарезервируют, и вопросы дальнейшей аренды будут решаться постепенно, в рабочем порядке, но это никак не связано с концессией по "умным остановкам", - подчеркнул Виталий Витухин.

Постановление мэра о концессионном соглашении будет опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 3 сентября 2020 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе
Ефремов: Я признаю свою вину
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Минстрою выделят 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования