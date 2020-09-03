Омскую область настигла эпидемия птичьего гриппа, охватившая уже более трети районов. Глава региона подписал указ об установлении карантина не только на крупнейшей птицефабрике, где обнаружен вирус, но и на всей территории Омского района. Поголовье домашних птиц в зоне карантина будет уничтожено. Птицефабрика заработает не ранее, чем через полгода.

Первые три очага птичьего гриппа в Омской области выявили 12-14 августа. Поселки располагались на приличном расстоянии друг от друга, в разных концах региона.

"Мы сразу поняли, что с утками и курами что-то не так, - рассказывают фермеры Полтавского района. - Пошатываются, ничего не едят... Потом начался падеж. Вызвали ветеринара. Оказалось, птичий грипп".

С опасным недугом селяне сталкивались уже не раз. Впервые болезнь охватила планету еще в конце прошлого века. Однако ситуация застала птицеводов врасплох. Вирус косит ряды пернатых, нанося отрасли огромный урон.

На сегодняшний день птичий грипп обнаружен в тринадцати районах Омской области - Полтавском, Крутинском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском, Москаленском. К нему восприимчивы все виды домашней птицы, а летальность при заражении может достигать ста процентов.

В Росприроднадзоре пояснили, что источником заболевания стали дикие пернатые, главным образом водоплавающие. С помощью перелетных птиц эта болезнь распространяется на большие расстояния. К тому же птичий грипп представляет опасность не только для кур, уток и гусей, но и для человека.

- Поэтому принимаемые меры довольно жесткие, - пояснил начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. - Всю домашнюю птицу, находящуюся в зоне риска, изымают и уничтожают. Это касается и хозяйств, где произошла вспышка, и соседних населенных пунктов.

Мера коснулась 336 личных подсобных хозяйств. Отчуждено более тринадцати тысяч голов птицы.

По словам Владимира Плащенко, пострадавшие хозяйства могут рассчитывать на государственные компенсации. Их размеры уже установил "Региональный центр оценки", изучив рыночные цены.

Птичий грипп охватил не только Омскую, но и Курганскую и Тюменскую области. А вот в соседней Новосибирской его очаги пока не выявлены. Одна из причин - своевременная вакцинация пернатых.

- У нас поголовье птиц и несушек в личных подсобных хозяйствах провакцинировано, чего не сделали соседи, - сообщил на ведомственном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Распространение птичьего гриппа не помешало открыть охоту на водоплавающую дичь в Омской области. При этом охотникам запрещено посещать карантинные территории, а уток, гусей и перепелов надлежит обрабатывать с учетом строгих санитарных требований. В частности, разделывать дичь нужно в резиновых перчатках, медицинских масках, закрытой одежде и обуви, которые после охоты следует тщательно продезинфицировать.

Мясо дичи санврачи рекомендуют хорошо проварить, а отходы сжечь. А при обнаружении павшей особи с признаками птичьего гриппа немедленно сообщить на горячие линии по телефонам ветнадзора (8 (3812) 53-46-79), минсельхоза (8 (3812)35-72-65), минприроды и экологии Омской области (8-908-807-65-73).

Прямая речь

Николай Дрофа, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

- Неблагополучной по заболеваемости высокопатогенным гриппом стала Иртышская птицефабрика, на 60 процентов обеспечивающая регион яйцом. На предприятии введен режим ЧС. Около 1,5 миллиона голов птицы придется уничтожить. Кроме того, карантин распространяется и на населенные пункты, расположенные в пятикилометровой зоне от птицефабрики. Чтобы восполнить пробел, работаем со всеми потенциальными поставщиками яиц из других регионов. Задача номер один - не допустить резкого роста цен.