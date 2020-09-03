Новости

Судьба Лионеля Месси решится 3 сентября 08:52
Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам 08:40
В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт 08:10
Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом" 07:54
В Вашингтоне полиция застрелила 18-летнего афроамериканца 07:53
В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков 07:33
Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции 07:30
Вашингтон ввел новые ограничения для китайских дипломатов в США 07:20
Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне 06:40
Иллюзионист поднялся на связке воздушных шаров на высоту более 7,5 км 06:09
На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне 05:47
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны 05:44
Трамп выступил в защиту памятников в Вашингтоне 05:01
В Хабаровске открыли памятник полководцу Жукову 04:35
В Южной Корее один человек стал жертвой тайфуна "Майсак" 04:28
США будут выборочно участвовать в мероприятиях ВОЗ 04:10
Обнаружен один человек с пропавшего у берегов Японии судна 03:50
Трамп лишит госфинансирования ставшие "зонами беззакония" города 03:37
Тайфун "Майсак" оставил без света жителей Японии и Кореи 03:15
В странах Америки жертвами коронавируса стали более 2,5 тысячи медработников 03:03
Меланью Трамп уличили в использовании личной почты в рабочих целях 02:34
Популярность Байдена среди избирателей снова возросла 02:04
Генпрокурор США назвал "игрой с огнем" голосование по почте 01:56
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни 01:23
Принц Гарри и Меган Маркл станут делать фильмы для Netflix 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 07:40
Рубрика: Происшествия

Опять прилетело

В Омской области от птичьего гриппа пострадали сотни хозяйств и крупнейшая птицефабрика
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 197(8251)
Омскую область настигла эпидемия птичьего гриппа, охватившая уже более трети районов. Глава региона подписал указ об установлении карантина не только на крупнейшей птицефабрике, где обнаружен вирус, но и на всей территории Омского района. Поголовье домашних птиц в зоне карантина будет уничтожено. Птицефабрика заработает не ранее, чем через полгода.

Первые три очага птичьего гриппа в Омской области выявили 12-14 августа. Поселки располагались на приличном расстоянии друг от друга, в разных концах региона.

"Мы сразу поняли, что с утками и курами что-то не так, - рассказывают фермеры Полтавского района. - Пошатываются, ничего не едят... Потом начался падеж. Вызвали ветеринара. Оказалось, птичий грипп".

Фото: iStock
Врач: Из-за борьбы с коронавирусом гриппом будут болеть реже

С опасным недугом селяне сталкивались уже не раз. Впервые болезнь охватила планету еще в конце прошлого века. Однако ситуация застала птицеводов врасплох. Вирус косит ряды пернатых, нанося отрасли огромный урон.

На сегодняшний день птичий грипп обнаружен в тринадцати районах Омской области - Полтавском, Крутинском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском, Москаленском. К нему восприимчивы все виды домашней птицы, а летальность при заражении может достигать ста процентов.

В Росприроднадзоре пояснили, что источником заболевания стали дикие пернатые, главным образом водоплавающие. С помощью перелетных птиц эта болезнь распространяется на большие расстояния. К тому же птичий грипп представляет опасность не только для кур, уток и гусей, но и для человека.

- Поэтому принимаемые меры довольно жесткие, - пояснил начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. - Всю домашнюю птицу, находящуюся в зоне риска, изымают и уничтожают. Это касается и хозяйств, где произошла вспышка, и соседних населенных пунктов.

Мера коснулась 336 личных подсобных хозяйств. Отчуждено более тринадцати тысяч голов птицы.

По словам Владимира Плащенко, пострадавшие хозяйства могут рассчитывать на государственные компенсации. Их размеры уже установил "Региональный центр оценки", изучив рыночные цены.

Птичий грипп охватил не только Омскую, но и Курганскую и Тюменскую области. А вот в соседней Новосибирской его очаги пока не выявлены. Одна из причин - своевременная вакцинация пернатых.

- У нас поголовье птиц и несушек в личных подсобных хозяйствах провакцинировано, чего не сделали соседи, - сообщил на ведомственном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Фото: Владимир Шевченко
На Алтае охотники обнаружили озеро с умирающими птицами

Распространение птичьего гриппа не помешало открыть охоту на водоплавающую дичь в Омской области. При этом охотникам запрещено посещать карантинные территории, а уток, гусей и перепелов надлежит обрабатывать с учетом строгих санитарных требований. В частности, разделывать дичь нужно в резиновых перчатках, медицинских масках, закрытой одежде и обуви, которые после охоты следует тщательно продезинфицировать.

Мясо дичи санврачи рекомендуют хорошо проварить, а отходы сжечь. А при обнаружении павшей особи с признаками птичьего гриппа немедленно сообщить на горячие линии по телефонам ветнадзора (8 (3812) 53-46-79), минсельхоза (8 (3812)35-72-65), минприроды и экологии Омской области (8-908-807-65-73).

Прямая речь

Николай Дрофа, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

- Неблагополучной по заболеваемости высокопатогенным гриппом стала Иртышская птицефабрика, на 60 процентов обеспечивающая регион яйцом. На предприятии введен режим ЧС. Около 1,5 миллиона голов птицы придется уничтожить. Кроме того, карантин распространяется и на населенные пункты, расположенные в пятикилометровой зоне от птицефабрики. Чтобы восполнить пробел, работаем со всеми потенциальными поставщиками яиц из других регионов. Задача номер один - не допустить резкого роста цен.

В регионах Происшествия ЧП СФО

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники