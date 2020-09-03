Школьники из села Красносельского Прохладненского района Кабардино-Балкарии вынуждены добираться на занятия в соседний населенный пункт на чем придется. Когда повезет - на рейсовом автобусе, а если все в него не помещаются, то на случайных машинах.

Живут в Красносельском чуть больше тысячи человек, а единственная школа, открытая в 70-х годах прошлого века, без должного ремонта пришла в аварийное состояние и в 2019-м была закрыта. Около 40 ее учеников до ближайшей школы в селе Пролетарском пытаются добраться на рейсовом автобусе. В итоге дети постоянно опаздывают на занятия, а домой возвращаются поздно вечером.

- Выходить на рейсовый автобус нашим детям приходится в семь часов утра, но они все равно опаздывают. Бывает и такое, что в него ребята просто не помещаются. А чтобы успеть на тот же автобус, который едет обратно, приходится отпрашиваться с уроков. Как следствие, бывает и такое, что зимой дети и по часу, и по полтора сидят на остановке, - рассказывают родители из Красносельского.

От Красносельского до Пролетарского ровно десять километров по неплохой дороге, то есть автобусу, забрав детей в обговоренной точке села, ехать до школы всего 15-20 минут. Только вот специального автобуса, чтобы отвезти детей в школу и обратно, нет - родителей просто поставили перед фактом, что теперь их отпрыскам придется учиться в соседней школе. О том, что школьникам придется ездить с незнакомцами фактически автостопом, ни в минобразования республики, ни в администрации района не подумали.

В администрации Прохладненского района ситуацию комментировать отказались, сославшись на отпуск пресс-секретаря, дескать, "кроме него объяснить ситуацию никто не может". Судя по всему, здесь руководствуются идеей, что если проблему игнорировать, она разрешится сама собой.

И ребята продолжают вставать в шесть утра, чтобы "сыграть в лотерею" - втиснуться в рейсовый автобус и попасть на первый урок или стоять у дороги с поднятой рукой в надежде, что кто-то остановится.