Новости

В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
В Манчестере появился памятник жителям блокадного Ленинграда и красноармейцам 18:02
Матвиенко поддержала идею о стандарте благополучия человека в Ростовской области 18:00
Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора" 17:54
Нидерландский министр нарушил социальную дистанцию на своей свадьбе 17:52
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой войны 17:50
Американский суд подтвердил правоту Сноудена 17:50
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей 17:22
В Крыму арестован подозреваемый в краже 40 миллионов рублей инкассатор 16:59
Приговор Ефремову огласят 8 сентября 16:54
Стало известно, когда США покинут ВОЗ 16:49
Аэропорт Симферополя опроверг снятие с рейса ребенка с игрушечным пистолетом 16:35
Таиланд зарегистрировал первый за 100 дней случай заражения COVID-19 16:31
Володин: Россия должна получить доступ ко всем материалам по Навальному 16:28
Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике 16:26
Кириенко рассказал о грантах на форуме "Таврида" 16:25
На Урале скульптурный ансамбль объединил Чапаева и основателя "Альфы" 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Добираются на перекладных

Текст: Михаил Сухарев (  "Российская газета", Кабардино-Балкария)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
Школьники из села Красносельского Прохладненского района Кабардино-Балкарии вынуждены добираться на занятия в соседний населенный пункт на чем придется. Когда повезет - на рейсовом автобусе, а если все в него не помещаются, то на случайных машинах.

Живут в Красносельском чуть больше тысячи человек, а единственная школа, открытая в 70-х годах прошлого века, без должного ремонта пришла в аварийное состояние и в 2019-м была закрыта. Около 40 ее учеников до ближайшей школы в селе Пролетарском пытаются добраться на рейсовом автобусе. В итоге дети постоянно опаздывают на занятия, а домой возвращаются поздно вечером.

Фото: iStock
В Кабардино-Балкарии река Баксан окрасилась в красный цвет

- Выходить на рейсовый автобус нашим детям приходится в семь часов утра, но они все равно опаздывают. Бывает и такое, что в него ребята просто не помещаются. А чтобы успеть на тот же автобус, который едет обратно, приходится отпрашиваться с уроков. Как следствие, бывает и такое, что зимой дети и по часу, и по полтора сидят на остановке, - рассказывают родители из Красносельского.

От Красносельского до Пролетарского ровно десять километров по неплохой дороге, то есть автобусу, забрав детей в обговоренной точке села, ехать до школы всего 15-20 минут. Только вот специального автобуса, чтобы отвезти детей в школу и обратно, нет - родителей просто поставили перед фактом, что теперь их отпрыскам придется учиться в соседней школе. О том, что школьникам придется ездить с незнакомцами фактически автостопом, ни в минобразования республики, ни в администрации района не подумали.

В администрации Прохладненского района ситуацию комментировать отказались, сославшись на отпуск пресс-секретаря, дескать, "кроме него объяснить ситуацию никто не может". Судя по всему, здесь руководствуются идеей, что если проблему игнорировать, она разрешится сама собой.

И ребята продолжают вставать в шесть утра, чтобы "сыграть в лотерею" - втиснуться в рейсовый автобус и попасть на первый урок или стоять у дороги с поднятой рукой в надежде, что кто-то остановится. 

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре