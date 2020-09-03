В Кисловодске женщина на BMW насмерть сбила годовалого ребенка

Трагическое ДТП произошло 2 сентября в курортном городе Кисловодске на Ставрополье. Женщина за рулем BMW X5 не справилась с управлением и выехала во двор, где сбила ребенка 2019 года рождения, который находился в коляске рядом с матерью. Как сегодня сообщили в прокуратуре региона, против женщины возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура Ставропольского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - рассказали в надзорном ведомстве.

В результате полученных травм малыш умер в больнице. Кроме коляски женщина также врезалась в припаркованный автомобиль Toyota. Видимость и другие погодные условия в городе были благоприятными, поэтому следствию предстоит выяснить точную причину выезда с дороги.

Подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.