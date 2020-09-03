В Карелии у 16 артистов музтеатра выявили коронавирус

В Музыкальном театре Республики Карелия у 16 артистов труппы диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб региона про противодействию COVID-19.

Сейчас все артисты отправлены на карантин, болезнь протекает в легкой форме. В самом театре определили всех, кто контактировал с заболевшими артистами, их временно перевели на дистанционную работу. В помещениях театра в Петрозаводске проводится дезинфекция.

В оперштабе констатируют, что решение о старте театрального сезона будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Отметим, что 2 сентября в театре должен был пройти спектакль "Бременские музыканты", а уже 11 сентября ожидался гала-концерт, знаменующий старт оперного сезона. Но из-за вспышки COVID-19, спектакли пришлось перенести. В театре сообщают, что все приобретенные билеты будут доступны на новы даты.