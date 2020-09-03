Калининградца осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии

Второй западный окружной военный суд вынес приговор жителю Калининградской области, обвиняемому в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Подсудимый публично заявил о признании террористического акта, произошедшего в Новой Зеландии 15 марта 2019 года. Тогда ультраправый террорист убил 51 прихожанина в двух мечетях города Крайстчерч. Калининградец разместил пост в социальной сети, в котором назвал этот теракт правильным, нуждающимся в поддержке и подражании.

Расследование уголовного дела вел следственный отдел УФСБ России по Калининградской области. Суд вынес жителю самого западного российского региона обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде штрафа - 350 тысяч рублей.