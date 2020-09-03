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03.09.2020 18:32
Рубрика: Происшествия

Калининградца осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Второй западный окружной военный суд вынес приговор жителю Калининградской области, обвиняемому в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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Подсудимый публично заявил о признании террористического акта, произошедшего в Новой Зеландии 15 марта 2019 года. Тогда ультраправый террорист убил 51 прихожанина в двух мечетях города Крайстчерч. Калининградец разместил пост в социальной сети, в котором назвал этот теракт правильным, нуждающимся в поддержке и подражании.

Расследование уголовного дела вел следственный отдел УФСБ России по Калининградской области. Суд вынес жителю самого западного российского региона обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде штрафа - 350 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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