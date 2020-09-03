Калининградский фермер вырастил наркоплантацию в телятнике

В Калининградской области за производство марихуаны в промышленных масштабах задержан глава фермерского хозяйства.

Операция проводилась в Озерском районе полицейскими во взаимодействии с ФСБ России, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По версии оперативников, ранее судимый фермер организовал потайные комнаты-теплицы в телятнике, чтобы заглушать специфический аромат растущей конопли запахом отходов скота. Плантации были оборудованы специальным освещением, вентиляцией и приспособлениями для автоматической подачи воды.

- Собранную коноплю мужчина высушивал, упаковывал и продавал оптовыми партиями сбытчикам, которые распределяли товар среди розничных торговцев. Злоумышленник соблюдал все меры конспирации, поэтому рабочие даже не подозревали о незаконной деятельности владельца фермы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против фермера возбуждены уголовные дела, он подозревается в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, а также в покушении на их сбыт в крупном размере. Он заключен под стражу.

В ходе обысков в разных районах Калининградской области изъято около 26 килограммов готовой к продаже марихуаны, несколько десятков кустов растущей конопли, а также оборудование для производства и упаковки наркотических средств. Расследование продолжается.