Мурманский морской торговый порт отметил свой 105-летний юбилей

Сегодня в сквере перед Морским вокзалом г. Мурманска в рамках празднования 105-летия АО "Мурманский морской торговый порт" состоялась церемония открытия бюста Валериану Евгеньевичу Ляхницкому - выдающемуся российскому инженеру, портостроителю.

"Валериан Евгеньевич был тем, кто принимал ключевое решение в определении места строительства будущего порта и определил вектор его развития на столетие вперед. Сегодня мы открываем бюст этому выдающемуся человеку. В этом - знак нашего уважения и признательности тем, кто был первыми, символ преемственности поколений", - отметил в своем приветственном слове генеральный директор АО "ММТП" Алексей Рыкованов.

Напомним, в 1914 году В. Ляхницкий возглавил проведение изыскательских работ на побережье Кольского полуострова. Их итогом стало определение места будущего Мурманского морского порта и начало его строительства. После этого 1 сентября 1915 года к временной пристани пришвартовался пароход "Дротт", а еще через год был заложен город, получивший название Романов-на-Мурмане, а позже - Мурманск.

"105 лет жизни, развития, успехов и достижений Мурманского морского торгового порта начинались с простых созидательных шагов и поступков тех, кто в начале 20 века пришел на берега Кольского залива. В прошлом году мы выпустили книгу с уникальными материалами о жизни и работе Валериана Евгеньевича Ляхницкого, а в этом - устанавливаем бюст, который, я надеюсь, станет еще одной достопримечательностью Мурманска", - подчеркнул председатель совета директоров АО "ММТП" Александр Масько.

Бюст была изготовлен на основе семейных фотографий правнуком Валериана Ляхницкого - Олегом Ляхницким и стал первым монументом, который увековечил память о выдающемся российском инженере. На церемонии в Мурманске присутствовал внук основателя Мурманского морского торгового порта Юрий Сергеевич Ляхницкий.

"Сегодня очень счастливый день для всех, кто понимает, что нельзя забывать тех, кто вложил свои силы, разум и душу в развитие нашей страны. Валериан Евгеньевич наметил эту точку на Мурмане, которая оказалась так необходима для нашей страны. Благодарю руководство порта за реализацию этого проекта", - отметил внук основателя порта Юрий Ляхницкий.

В качестве подарка ко Дню рождения Мурманского морского торгового порта Юрий Сергеевич передал руководству предприятия ценный документ - книгу 1918 года, которая, по сути, является оригиналом проектной документации по созданию Мурманского морского торгового порта и фотографии из личного архива.

Фото: Пресс-служба АО "СУЭК"

После церемонии открытия памятника губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации г. Мурманск Евгений Никора вручили почетные награды и благодарственные письма сотрудникам градообразующего предприятия.

"Вот уже 105 лет порт идет с городом рука об руку. Сегодня порт - это флагман городской экономики и ворота Северного морского пути. Точка, которая была выбрана для строительства порта, сегодня является основой для создания морского логистического хаба для Северного морского пути. Несмотря на то, что порт - предприятие коммерческое, он очень многое делает для развития города с точки зрения благоустройства, восстановления истории и образования. Именно такой социально ответственный бизнес дорогого стоит. Всех работников предприятия и мурманчан поздравляю с этим праздником!", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Сегодня важная дата - 105 лет со дня образования ММТП. Это не просто история города - это история Кольского края. Вот уже 105 лет порт работает и выполняет задачи на благо страны. Мы гордимся тем, что наш порт не только входит в число лучших Северо-Запада, но и всей страны. Всему коллективу - большое спасибо за труд и за продолжение традиций, заложенных прошлыми поколениями портовиков!", - подчеркнул председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

"Мурманский морской торговый порт - одно из немногих предприятий, которое определяло и определяет судьбу Мурманска. Он прошел с мурманчанами мирное время и военное лихолетье, вместе с городом строился, воевал и развивался, поэтому занимает особое место в сердцах мурманчан. И сейчас от порта во многом зависит развитие города, ведь это крупнейший налогоплательщик и работодатель Мурманска. Готовиться к 105-летию столицы Заполярья мы тоже будем вместе с портом", - поздравил с юбилеем портовиков глава администрации г. Мурманск Евгений Никора.

Сорок пять сотрудников Мурманского морского торгового порта сегодня были награждены почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, главы администрации г. Мурманска. В заключение праздничных мероприятий состоялось открытие нового мультимедийного комплекса в музее ММТП, а совместно с учащимися транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска портовики высадили новые деревья.

Справка

АО "Мурманский морской торговый порт" входит в группу компаний СУЭК - одной из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейшего в России производителя угля, крупнейшего поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, одного из ведущих производителей тепла и электроэнергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал предоставлен пресс-службой АО "СУЭК"