На блогера Анастасию Ивлееву завели дело за рекламу алкоголя

Управление ФАС по Ленинградской области завело на известного блогера Анастасию Ивлееву. Светскую деву обвиняют в незаконной рекламе алкогольной продукции, сообщает Управление ФАС по Ленинградской области.

Как следует из пресс-релиза ведомства, сотрудники Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции внимательно посмотрели ролик блогерши, где усмотрели рекламу итальянского вермута.

Блогерша показывала пользователям процесс создания замысловатого коктейля. С алкоголем. При этом, как подчеркивают в региональном УФАС, бутылка была повернута лицом к зрителям, чтобы каждый мог идентифицировать алкогольный продукт. В ведомстве отметили, что в данном ролике вермут выделен среди всех остальных ингредиентов, и именно это заставило антимонопольное ведомство увидеть в ролике незаконную рекламу продукта, а это серьезное нарушение, ведь реклама спиртных напитков в глобальной сети запрещена.