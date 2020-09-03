На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин пообещал проработать вопрос о досрочном финансировании строительства новой трассы для республики Коми.

Вопрос о ее необходимости региону поднял на видеоселекторном совещании, которое проводил Марат Хуснуллин, врио главы республики Владимиром Уйба. Он проинформировал зампреда правительства России о ходе реализации национальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда". Рассказал, что в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в республике реализуется региональный проект "Коммуникации между центрами экономического роста". По этому проекту ведется реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис - Малая Пера протяженностью 22,92 км.

Госконтракт на выполнение работ заключен 26 декабря 2019 года. Строительно-монтажные работы на объекте начались в мае текущего года, окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на октябрь 2021 года. Стоимость - 1 млрд 132 млн рублей.

Уже освоено 95% от лимитов средств, предусмотренных на 2020 год, доложил Владимир Уйба. И в связи с этим обратился к Хуснуллину с предложением выделить в этом году республике федеральные средства, запланированные на финансирование мероприятий по реконструкции указанного участка дороги на будущий год. Это позволит завершить работы раньше запланированного срока.

Марат Хуснуллин поддержал инициативу врио главы Республики Коми и поручил проработать данный вопрос. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее распоряжение правительства.