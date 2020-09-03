В Архангельской области "Диктант Победы" напишут моряки и полярники

В Архангельской области всероссийская просветительская акция "Диктант Победы" 3 сентября пройдет на самой северной территории России - Земле Франца-Иосифа, а также на крупнейшей подводной лодке планеты и других уникальных площадках.

Как сообщили в региональном отделении Российского военно-исторического общества, в этом году в Поморье откроются более 330 площадок для "Диктанта Победы". Год назад их было всего три.

- Предполагалось, что акция пройдет только в населенных пунктах, в которых проживает более пяти тысяч человек, но мы расширили число площадок, - пояснил председатель регионального отделения РВИО, ректор Архангельского института открытого образования Сергей Ковалев. - Большинство точек расположено в учебных заведениях и военно-патриотических организациях. Географический охват будет очень широкий. Самой северной территорией, где напишут "Диктант Победы", станет остров Земля Александры. Акция пройдет на таких площадках, как полярная станция "Малые Кармакулы" на Новой Земле, научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", и других.

На Земле Франца-Иосифа свои знания истории Великой Отечественной войны проверят инспекторы нацпарка "Русская Арктика". К ним присоединятся ученые, которые проводят исследования на мысе Желания, и работающие на архипелаге строители, сообщил директор нацпарка Александр Кирилов.

Впервые в акции "Диктант Победы" в Архангельской области примут участие структуры Минобороны. На Беломорской военно-морской базе его напишут члены экипажей самой большой в мире субмарины - тяжелого атомного ракетоносца "Северсталь" - и фрегата "Адмирал Горшков".

Всего в Поморье исторический тест пройдут 14 тысяч человек. Те, кто не сможет это сделать на стационарных площадках, смогут проверить свои знания в режиме онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф. Специальное приложение доступно для смартфонов. После написания диктанта можно будет распечатать электронный диплом.

Высокие результаты, полученные при очном участии, будут учитываться при поступлении в вузы.

"Диктант Победы" напишут во всех регионах России и 65 странах мира.