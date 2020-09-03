В Череповце в школу во время уроков зашел лось

Внезапный урок природоведения получили ученики и педагоги школы №11 города Череповца. На территорию учебного заведения прямо во время занятий зашел лось.

В само школьное здание сохатого не пустили. На место тут же были вызваны полицейские, спасатели и егеря. Лось, впрочем, не проявил большого интереса к школе и спокойно покинул территорию двора.

Далее с помощью машин ДПС, полицейские загнали лося в гаражное товарищество. Уже оттуда, как сообщили "РГ" в городском центре по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, лося забрали охотоведы. Предварительно животное получило усыпляющий укол. Сейчас лось выпущен в естественную среду обитания.

Само появление лося на улице Луначарского, где находится школа, весьма удивило специалистов. Дело в том, что лосей иногда видят в Зашекснинском районе Череповца, это молодой, быстро развивающийся микрорайон, там и до лесопарков относительно недалеко. Но лось забежал прямо в исторический центр города, в район массовой застройки.