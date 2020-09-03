В Ленобласти мужчина разбился насмерть, упав с крыльца больницы

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Установлено, что он упал с крыльца больницы и спасти его врачи не смогли, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

ЧП произошло на крыльце Токсовской межрайонной больницы, на служебном входе. Тогда в здании проводился ремонт и мужчина упал у служебного входа.

В Следственном комитете по Ленинградской области отмечают, что само крыльцо на тот момент было демонтировано и видят в ситуации нарушения со стороны должностных лиц.

Так или иначе, при падении мужчина получил травмы. Его сразу же госпитализировали, но спасти пациента врачи не смогли, он скончался спустя месяц после нахождения в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".