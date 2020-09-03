Петербуржцев возмутило видео с ребенком, играющим с мертвым котом

Отдел образования Петродворцового района Петербурга начал проверку в связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, где мальчик лет восьми играет с трупом кота и выражается матом, сообщили "РГ" в районной администрации.

Инцидент произошел в городе Ломоносов. Личность ребенка установлена, районные власти устанавливают все обстоятельства съемок ролика.

За пару дней видео собрало сотни тысяч просмотров. Все начинается безобидно. Старший брат мальчика прыгает со скамейки, а потом в кадре появляется его младший брат с трупом животного.

Снимал видео кто-то из старших ребят. Также был снят и второй ролик, на котором этот же мальчик бросает в прохожего бутылку и ругается матом.

Оба ролика вызвали в Ломоносове широкий общественный резонанс. В частности, в местной парикмахерской стали собирать подписи для коллективного обращения в полицию с просьбой привлечь к ответственности участников видео и родителей школьника. Удалось собрать свыше сотни подписей.