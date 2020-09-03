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03.09.2020 13:30
Рубрика: Общество

В Великом Новгороде нашли печать святого Феоктиста

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи нашли печать XIV века, которая принадлежала архиепископу Феоктисту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородскую археологическую экспедицию МГУ.

Фото: iStock
В Великом Новгороде при прокладке кабеля нашли 500-летнюю монету

По оценкам археологов, свинцовая печать была создана между 1300 и 1308 годами.

О жизни архиепископа много легенд, например, по одной из версий он был клириком Софийского собора.

Но доподлинно известно, что Феоктист активно строил храмы и соборы, добивался своевременного ремонта зданий. В частности, по благословению архиепископа были построены храмы Архангела Михаила, храм благоверных князей Бориса и Глеба, а также церковь на Валааме.

Сам Феоктист был канонизирован спустя 350 лет после смерти. Считалось, что у его гробницы происходили различные чудеса. В конце XVIII века останки архиепископа перенесли в Юрьев монастырь под Новгород.

Справка "РГ"

Троицкий раскоп расположен у Тройкой церкви, в самом сердце Великого Новгорода. Первые раскопки здесь начались в начале 70-х годов прошлого века. Общая площадь раскопа за все годы изысканий превысила 800 квадратных метров. На Троицком раскопе находили музыкальные инструменты, монеты, оружие, украшения, печати и грамоты.

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