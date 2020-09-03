В Вологодской области осудили банду похитителей людей

Длительными сроками заключения увенчалась деятельность организованной преступной группы, которая похищала и подвергала насилию жителей Вологодской области, вымогая у жертв деньги. Всего на счету шести злоумышленников восемь преступлений, суммы вымогаемых средств колебались от 750 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области, в состав группировки входили лица 1988 - 1996 годов рождения. Среди эпизодов дела значится похищение жителя Вологды 1988 года рождения, которого в 2018 году похитили и вывезли в один из поселков Вологодской области, где подвергли сексуальному насилию. Преступление было зафиксировано на видео, жертва заплатила истязателям полтора миллиона рублей за нераспространение записи. Кроме этого, жертвой банды оказался 32-летний предприниматель из Череповца, которого удерживали в квартире, требуя миллион в качестве выкупа.

В период с декабря 2018 по январь 2019 года преступники неоднократно вымогали у двух жительниц города Сокол 23 и 26 лет по 750 тысяч рублей, угрожая при этом убийством. Впоследствии молодых женщин вывезли на территорию Вологодского района, над одной похитители надругались, а другая написала расписку с обязательством в течение двух дней расплатиться с преступниками.

Именно жительницы Сокола обратились с заявлением в полицию. Следователи выявили всех членов группировки, которую возглавлял 28-летний житель Вологды. В отношении преступников были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство", ч. 3 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ч. 3 ст. 126 УК РФ "Похищение человека". По приговору суда главарь преступников получил 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима, его подельники - от 4 до 11 лет в исправительной колонии строгого режима.