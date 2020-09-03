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03.09.2020 15:03
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Фото: iStock
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По данным следствия, трое жителей Череповца создали сеть из более чем 30 вебкам-порностудий, где девушки за деньги обнажались перед виртуальными собеседниками. В основном это были иностранцы, они платили криптовалютой. Впоследствии эти суммы переводились в национальные валюты и обналичивались.

Студии располагались в съемных квартирах. Самой юной девушке, которая там "работала", на момент прихода в студию едва исполнилось 17 лет.

При обысках в съемных квартирах, а также по месту жительства организаторов виртуальных борделей были обнаружены 18 миллионов рублей и наркотические средства.

Следователи полагают, что имеют дело с хорошо организованной преступной группой с четким распределением ролей. Одни участники вовлекали девушек в этот сомнительный вид деятельности, другие обеспечивали бесперебойную работу сайтов, а также следили за переводом диалогов, ряд участников группы на просторах соцсетей искал потенциальных клиентов.

Сейчас трое организаторов сети студий арестованы на период следствия, им вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов в том числе и с участием несовершеннолетних.

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