Вологжанин убил жену и пятилетнюю дочь

В Вологодской области следователи задержали мужчину, который убил свою жену и пятилетнюю дочь. Пытаясь скрыть следы преступления, он устроил пожар, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Трагедия произошла в деревне Ушаково. Изначально на этот адрес вызвали только огнеборцев - в доме произошел пожар. Но после того как возгорание было потушено, спасатели обнаружили в доме тела женщины и ребенка с ножевыми ранениями.

Выехавшие на место следователи задержали главу семейства. Выяснилось, что в ночь на третье сентября мужчина поссорился с супругой и стал бить ее ножом. Пятилетняя девочка бросилась защищать мать, но мужчина убил и ее.

Далее он попытался устроить поджог, чтобы скрыть следы преступления. Сейчас мужчина задержан.