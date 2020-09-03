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03.09.2020 16:35
Рубрика: Происшествия

Аэропорт Симферополя опроверг снятие с рейса ребенка с игрушечным пистолетом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В аэропорту Симферополя женщина и ее ребенок с игрушечным пистолетом после предполетного досмотра вылетели домой своим рейсом. А информация об их снятии с самолета не соответствует действительности. Так в пресс-службе воздушной гавани прокомментировали опубликованную в СМИ видеозапись скандала в аэропорту.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Информация о том, что пассажиры рейса из Симферополя не смогли вылететь из-за игрушечного пистолета, не соответствует действительности, - пояснили в пресс-службе. - После проведения предполетных формальностей пассажир с ребенком и игрушечным пистолетом был отправлен своим рейсом.

Конфликт при посадке пассажиров, следующих в Челябинск, произошел, когда сотрудники службы авиационной безопасности проводили предполетный досмотр. По правилам авиационной безопасности любые предметы, имитирующие огнестрельное оружие, запрещено проносить на борт воздушного судна. Но в данном случае сотрудники САБ во время проверки не сочли игрушку похожей на настоящий пистолет и позволили вылететь с ней в пункт назначения.

На видео, опубликованном "Вестями", слышно, как во время досмотра громко плачет мальчик, а у его матери буквально начинается истерика. Нервы у пассажиров, скорее всего сдали, не из-за досмотра, а из-за опасения опоздать на рейс.

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