Аэропорт Симферополя опроверг снятие с рейса ребенка с игрушечным пистолетом

В аэропорту Симферополя женщина и ее ребенок с игрушечным пистолетом после предполетного досмотра вылетели домой своим рейсом. А информация об их снятии с самолета не соответствует действительности. Так в пресс-службе воздушной гавани прокомментировали опубликованную в СМИ видеозапись скандала в аэропорту.

- Информация о том, что пассажиры рейса из Симферополя не смогли вылететь из-за игрушечного пистолета, не соответствует действительности, - пояснили в пресс-службе. - После проведения предполетных формальностей пассажир с ребенком и игрушечным пистолетом был отправлен своим рейсом.

Конфликт при посадке пассажиров, следующих в Челябинск, произошел, когда сотрудники службы авиационной безопасности проводили предполетный досмотр. По правилам авиационной безопасности любые предметы, имитирующие огнестрельное оружие, запрещено проносить на борт воздушного судна. Но в данном случае сотрудники САБ во время проверки не сочли игрушку похожей на настоящий пистолет и позволили вылететь с ней в пункт назначения.

На видео, опубликованном "Вестями", слышно, как во время досмотра громко плачет мальчик, а у его матери буквально начинается истерика. Нервы у пассажиров, скорее всего сдали, не из-за досмотра, а из-за опасения опоздать на рейс.