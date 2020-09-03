Эксперты: вторых туров на губернаторских выборах не будет

Новости

Израильские археологи обнаружили останки библейского дворца в Иерусалиме 22:24
"Спартак" пропустил семь шайб в Ярославле в стартовом матче сезона в КХЛ 22:19
МИД Сербии: Вучич отверг пункт о признании Косова на переговорах в США 22:17
В Госдуму внесли законопроект об ограничении комиссии в магазинах приложений 21:55
Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в Москве 21:27
Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России 21:05
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем 21:03
Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях 21:03
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией 20:35
Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург" 20:25
Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза 20:20
Сериал "Настрогали" с Мартином Фрименом продлен на второй сезон 20:08
Городские службы Москвы 5 и 6 сентября переводят на усиленный режим работы 20:07
Минск: Почему финским хоккеистам "Йокериту" присудили поражение 19:59
В МИД России предупредили о возможных провокациях в Черногории 19:41
В Москве возобновят работу конгрессов и выставок 19:37
В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 22:22
Рубрика: Власть

С первого раза

Эксперты: вторых туров на губернаторских выборах не будет
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8252)
Актуальные данные не позволяют прогнозировать вторые туры на губернаторских выборах в 2020 году. К такому выводу пришли политологи на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся в четверг в Москве.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Напомним, что прямые выборы высших должностных лиц пройдут в Единый день голосования в 18 субъектах Российской Федерации. В борьбе за кресло губернатора во всех этих регионах будут участвовать либо действующие руководители, либо исполняющие обязанности. "По последним актуальным социологическим данным, нам не следует ожидать вторых туров и каких-то серьезных "черных лебедей" после ЕДГ-2020", - заявила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Она связала это с несколькими факторами. Ключевой - положительные оценки деятельности губернаторов или врио, которые значительно превышают отрицательные. Также эксперт отметила и позитивную динамику этих показателей, что особенно важно в последние недели кампании.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Бюллетени во время трехдневного голосования будут хранить в сейф-пакетах

Рейтинги действующих глав субъектов скорее говорят о победе в первом туре, а основные оппоненты идут с большим отрывом. При этом избиратели в основном со своими предпочтениями определились. И, по прогнозам экспертов ЭИСИ, ожидается сравнительно высокая для региональных выборов явка, что обычно работает в пользу основных кандидатов.

Наиболее убедительную победу Соколова прогнозирует врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву (около 80%), врио главы Камчатки Владимиру Солодову, врио руководителя Калужской области Владиславу Шапше и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов согласился с тем, что ждать неприятных сюрпризов не стоит. Он привел результаты исследования по восьми регионам, которые во многом совпали с прогнозами ЭИСИ. По данным ВЦИОМ, Минниханова поддерживает 70%, Шапшу - 69%, главу Чувашии Олега Николаева - 66%, врио руководителя ЕАО Ростислава Гольдштейна - 65%. "Даже в регионе, где достаточно резонансная ситуация - Иркутская область, - исполняющий обязанности Игорь Кобзев имеет электоральный рейтинг в 59%, при 16% у кандидата от КПРФ Щапова и 15% затрудняющихся ответить", - заявил Львов.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на то, что еще в начале лета эксперты ожидали второго тура как минимум в 10 регионах. "Надо сказать, что сейчас, благодаря общему политическому успокоению и экономическому настрою на лучшие времена, мы видим, что практически на всех этих территориях ситуация успокоилась", - сказал он.

В свою очередь доцент МГУ Григорий Казанков отметил, что врио губернаторов, которые участвуют в кампании этого года, оказались в непростых регионах, но сумели найти правильный подход к коммуникации - сделали ставку на отношения с обычными людьми, а не с элитами. В качестве примера он привел Владимира Уйбу, руководящего Республикой Коми. Такая стратегия может принести хорошие результаты на выборах.

Врио губернаторов в непростых регионах сделали ставку на отношения с обычными людьми, а не с элитами

Однако президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко все же не исключил возможность второго тура в ряде субъектов. "От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая те факторы, о которых говорили Екатерина Соколова и Алексей Куртов, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям", - заключил он.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама ЮФО Севастополь ДФО Камчатский край ЦФО Калужская область ПФО Татарстан Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования