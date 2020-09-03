Эксперты: вторых туров на губернаторских выборах не будет

Напомним, что прямые выборы высших должностных лиц пройдут в Единый день голосования в 18 субъектах Российской Федерации. В борьбе за кресло губернатора во всех этих регионах будут участвовать либо действующие руководители, либо исполняющие обязанности. "По последним актуальным социологическим данным, нам не следует ожидать вторых туров и каких-то серьезных "черных лебедей" после ЕДГ-2020", - заявила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Она связала это с несколькими факторами. Ключевой - положительные оценки деятельности губернаторов или врио, которые значительно превышают отрицательные. Также эксперт отметила и позитивную динамику этих показателей, что особенно важно в последние недели кампании.
Рейтинги действующих глав субъектов скорее говорят о победе в первом туре, а основные оппоненты идут с большим отрывом. При этом избиратели в основном со своими предпочтениями определились. И, по прогнозам экспертов ЭИСИ, ожидается сравнительно высокая для региональных выборов явка, что обычно работает в пользу основных кандидатов.
Наиболее убедительную победу Соколова прогнозирует врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву (около 80%), врио главы Камчатки Владимиру Солодову, врио руководителя Калужской области Владиславу Шапше и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов согласился с тем, что ждать неприятных сюрпризов не стоит. Он привел результаты исследования по восьми регионам, которые во многом совпали с прогнозами ЭИСИ. По данным ВЦИОМ, Минниханова поддерживает 70%, Шапшу - 69%, главу Чувашии Олега Николаева - 66%, врио руководителя ЕАО Ростислава Гольдштейна - 65%. "Даже в регионе, где достаточно резонансная ситуация - Иркутская область, - исполняющий обязанности Игорь Кобзев имеет электоральный рейтинг в 59%, при 16% у кандидата от КПРФ Щапова и 15% затрудняющихся ответить", - заявил Львов.
Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на то, что еще в начале лета эксперты ожидали второго тура как минимум в 10 регионах. "Надо сказать, что сейчас, благодаря общему политическому успокоению и экономическому настрою на лучшие времена, мы видим, что практически на всех этих территориях ситуация успокоилась", - сказал он.
В свою очередь доцент МГУ Григорий Казанков отметил, что врио губернаторов, которые участвуют в кампании этого года, оказались в непростых регионах, но сумели найти правильный подход к коммуникации - сделали ставку на отношения с обычными людьми, а не с элитами. В качестве примера он привел Владимира Уйбу, руководящего Республикой Коми. Такая стратегия может принести хорошие результаты на выборах.
Однако президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко все же не исключил возможность второго тура в ряде субъектов. "От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая те факторы, о которых говорили Екатерина Соколова и Алексей Куртов, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям", - заключил он.