Эксперты: вторых туров на губернаторских выборах не будет

Актуальные данные не позволяют прогнозировать вторые туры на губернаторских выборах в 2020 году. К такому выводу пришли политологи на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся в четверг в Москве.

Напомним, что прямые выборы высших должностных лиц пройдут в Единый день голосования в 18 субъектах Российской Федерации. В борьбе за кресло губернатора во всех этих регионах будут участвовать либо действующие руководители, либо исполняющие обязанности. "По последним актуальным социологическим данным, нам не следует ожидать вторых туров и каких-то серьезных "черных лебедей" после ЕДГ-2020", - заявила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Она связала это с несколькими факторами. Ключевой - положительные оценки деятельности губернаторов или врио, которые значительно превышают отрицательные. Также эксперт отметила и позитивную динамику этих показателей, что особенно важно в последние недели кампании.

Рейтинги действующих глав субъектов скорее говорят о победе в первом туре, а основные оппоненты идут с большим отрывом. При этом избиратели в основном со своими предпочтениями определились. И, по прогнозам экспертов ЭИСИ, ожидается сравнительно высокая для региональных выборов явка, что обычно работает в пользу основных кандидатов.

Наиболее убедительную победу Соколова прогнозирует врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву (около 80%), врио главы Камчатки Владимиру Солодову, врио руководителя Калужской области Владиславу Шапше и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов согласился с тем, что ждать неприятных сюрпризов не стоит. Он привел результаты исследования по восьми регионам, которые во многом совпали с прогнозами ЭИСИ. По данным ВЦИОМ, Минниханова поддерживает 70%, Шапшу - 69%, главу Чувашии Олега Николаева - 66%, врио руководителя ЕАО Ростислава Гольдштейна - 65%. "Даже в регионе, где достаточно резонансная ситуация - Иркутская область, - исполняющий обязанности Игорь Кобзев имеет электоральный рейтинг в 59%, при 16% у кандидата от КПРФ Щапова и 15% затрудняющихся ответить", - заявил Львов.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на то, что еще в начале лета эксперты ожидали второго тура как минимум в 10 регионах. "Надо сказать, что сейчас, благодаря общему политическому успокоению и экономическому настрою на лучшие времена, мы видим, что практически на всех этих территориях ситуация успокоилась", - сказал он.

В свою очередь доцент МГУ Григорий Казанков отметил, что врио губернаторов, которые участвуют в кампании этого года, оказались в непростых регионах, но сумели найти правильный подход к коммуникации - сделали ставку на отношения с обычными людьми, а не с элитами. В качестве примера он привел Владимира Уйбу, руководящего Республикой Коми. Такая стратегия может принести хорошие результаты на выборах.

Врио губернаторов в непростых регионах сделали ставку на отношения с обычными людьми, а не с элитами

Однако президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко все же не исключил возможность второго тура в ряде субъектов. "От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая те факторы, о которых говорили Екатерина Соколова и Алексей Куртов, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям", - заключил он.