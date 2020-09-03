Кириенко сообщил, что переболел коронавирусом

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу.

"Я не вакцинировался, у меня все проще. Я перенес коронавирус, у меня антитела остались", - пояснил он на фестивале "Таврида-АРТ" в Крыму.

При этом представитель Кремля добавил, что прошел тест на COVID-19 при въезде на фестиваль. Отметим, что такие тесты проходят все приезжающие на "Тавриду-Арт".

"Сейчас есть хорошие тесты у ФМБА (Федерального медико-биологического агентства России - прим. "РГ" ). Результат через 15 минут", - рассказал Кириенко журналистам.

"Таврида-АРТ" проходит в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства.