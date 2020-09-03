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03.09.2020 09:27
Рубрика: Происшествия

На Дону один человек погиб, еще 46 пострадали при лесных пожарах

Текст: Николай Грищенко
В четырех районах Ростовской области произошли крупные лесные и ландшафтные пожары. Огнем оказалось повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Пострадали 46 человек, также погибла 85-летняя жительница Красносулинского района области.

Решением главы области Василия Голубева вечером 2 сентября в регионе объявлен режим ЧС. За прошедшую ночь пожарным удалось потушить пожары в Каменском и Красносулинском районах области, а также локализовать очаг возгорания в Белокалитвенском районе.

Однако площадь самого крупного лесного пожара в Тарасовском районе из-за жары и сильного ветра скоростью до 22 метров в секунду увеличилась с 500 до 700 гектаров. Об этом сообщил на заседании штаба по ликвидации ЧС врио начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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- К тушению привлечены шесть воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС, а также вертолеты Росгвардии и Министерства обороны РФ, - сообщил Сергей Филиппов.

Авиация Южного военного округа выделила для тушения бушующих лесных пожаров в Тарасовском районе вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ "Терминатор", который только за одни сутки вылил на очаги пламени свыше 60 тонн воды.

На заседании оперативного штаба главы муниципальных образований сообщили, что пожар начался практически одновременно - около полудня 2 сентября. В одном из случаев причиной возгорания стало замыкание электропроводки на территории железной дороги, в остальных очагах причины пожара устанавливают сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры. Дознаватели работают на месте происшествий.

Аномальная жара, сухостой и сильный ветер с порывами 22 метров в секунду способствовал стремительному распространению огня. Пламя мгновенно охватило постройки, большинство из которых были хозяйственными, а затем стало захватывать все новые и новые территории.

Вскоре хутора Патроновка и Нижнемитякин оказались под угрозой распространяющегося огня. Улицы затянуло густым дымом.  Добровольцы из местных жителей вышли на борьбу с огнем. Особенно сложное положение сложилось на узловой железнодорожной станции Замчалово. Огнем оказались повреждены или полностью уничтожены 26 домов и построек. Пострадали 32 человека, и погибла 85-летняя местная жительница.

Губернатор Василий Голубев распорядился выплатить семье погибшей материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Главам муниципалитетов поручено в трехдневный срок провести оценку нанесенного ущерба, чтобы пострадавшие могли в кратчайшие сроки получить компенсации за утраченное жилье и имущество.

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