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03.09.2020 11:28
Рубрика: Общество

"Оживший парк" в Сочи вошел в проект минприроды РФ "Маршрут построен"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Вечерняя экскурсия "Оживший парк" в парке "Южные культуры", который расположен в Адлерском районе Сочи, открылась 20 июля. Ежедневно, после 20.00, посетители могут увидеть парк в новом свете. Теперь проект, воплощенный в городе-курорте, включен в "путеводитель" Минприроды РФ.
Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Акция "Маршрут построен" направлена на популяризацию экологического туризма в стране и достижение задач нацпроекта "Экология". "Оживший парк" стал одним из пунктов масштабной акции.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Маршрут по парку "Южные культуры" был презентован заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Елене Пановой и Послу доброй воли ООН, первому заместителю председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеславу Фетисову.

"Черноморское побережье Кавказа является одним из самых популярных мест отдыха россиян и гостей из-за рубежа. Антропогенная нагрузка на природные комплексы здесь достаточно высока. В рамках инициативы минприроды России "Маршрут построен" мы хотим обратить внимание посетителей на хрупкость и красоту уникальных заповедных уголков нашей страны, внести свой вклад в эколого-просветительскую работу по воспитанию экологической культуры населения", - отметила Елена Панова.

"Необычные световые инсталляции в сочетании со звуковыми и проекционными эффектами позволяют испытать совершенно новые эмоции и ощущения от путешествия по волшебному миру живой природы. Каждая из 10 инсталляций, смонтированных по ходу маршрута, - это отдельная история, затрагивающая очень важные и глубокие темы - жизни, уязвимости природы, экологии", - пояснил директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев.

Главным принципом организации проекта стало бережное отношение к природе. Каждая инсталляция буквально "вписана" в ландшафт парка и является примером удачного применения современных природосберегающих технологий.

Кстати, во время подготовки инсталляций и при монтаже оборудования за работой специалистов-инженеров наблюдали сотрудники Кавказского заповедника, ученые-ботаники, орнитолог, дендрологи парка "Южные культуры". Задачей дендрологов и ботаников было проконтролировать безопасность установленного оборудования, а также убедиться в отсутствии негативного влияния на растения. Основываясь на том, какие материалы и технологии используются для крепления акустических и осветительных приборов, как подведены электрические кабели, эксперты пришли к выводу, что данное оборудование не оказывает какого-либо влияния на целостность ботанической коллекции парка и ее состояние.

По мнению экспертов, новый объект не окажет негативного влияния и на орнитофауну. В парке обитают несколько пар лебедей, гуси, камышницы. За состоянием птиц, изменениями в их поведении регулярно наблюдают орнитолог Кавказского заповедника, а также независимые специалисты.

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