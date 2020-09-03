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03.09.2020 14:23

При прокладке дороги в Волгоградской области учтут мнение жителей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгограде прошло первое установочное заседание рабочей группы по мониторингу экологической ситуации при проектировании и строительстве третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Участники определили план работы, а также сформулировали перечень вопросов к профильным ведомствам.
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

Как сообщает пресс-служба региональной думы, в состав группы входят 18 человек - экологи, ученые, общественники, представители природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", профильных органов исполнительной власти и местного самоуправления и жители Среднеахтубинского района.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Возведение перехода предусматривает несколько пусковых комплексов. Первым из них стал мост через Волгу, соединивший Волгоград с районами Заволжья. В июне 2020 года полностью открыли для движения новый мост через Ахтубу, являющийся вторым пусковым комплексом. В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство третьего пускового комплекса, который свяжет эти два объекта.

Уже в ближайшее время члены рабочей группы намерены с привлечением специалистов ознакомиться с проектом. С докладами о планах строительства и оценкой потерь лесного хозяйства и путей их минимизации выступят представители профильных комитетов администрации региона.

- Экосистема Волго-Ахтубинской поймы - уникальное образование. Это уголок водно-болотных угодий, лесных экосистем в нашей очень засушливой зоне. Поэтому любое влияние человека здесь чревато различными изменениями, в том числе и негативными. Но там живут люди, им нужна вода, хорошее транспортное обеспечение. Мы должны найти такой баланс между антропогенным вмешательством и природой этой уникальной экосистемы, чтобы было хорошо и для населения, и для окружающей среды. Рабочая группа создана для того, чтобы при строительстве крайне необходимой трассы определить такие варианты, которые способны смягчить негативные последствия реализации проекта, сохранить экосистему и улучшить жизнь людей на этой территории, - прокомментировал академик Константин Кулик.

Органам местного самоуправления Среднеахтубинского района рекомендовали доводить до населения материалы о деятельности рабочей группы.

- Для нас, жителей, очень важно знать о планах по реализации проекта, о каждом этапе строительства дороги, о том, как продвигается рассмотрение тех или иных вопросов, связанных с ним, - отметила Юлия Денисова из поселка Маслово.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - приоритетное направление работы администрации Волгоградской области с 2014 года. За это время построено и реконструировано свыше 2,1 тысячи километров федеральных, региональных и местных трасс.

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