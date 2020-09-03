Ученые дали прогноз распространения коронавируса в Крыму

Если индекс передачи возбудителя новой коронавирусной инфекции сохранится на сегодняшнем уровне, к концу ноября количество активно инфицированных (то есть болеющих COVID-19 в конкретный отрезок времени) в Крыму увеличится с 600 до пяти тысяч человек. Об этом сообщил Аналитический центр Крымского федерального университета.

По прогнозу ученых, число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1300, а общее количество летальных исходов может приблизиться к сотне.

- Прогноз на конец августа по развитию ситуации, который Аналитический центр давал 11 мая с учетом открытия основных сфер курортного и туристического бизнеса, совпал примерно на 80-90 процентов, - цитирует проректора по научной деятельности КФУ Анатолия Кубышкина пресс-служба университета.

Новый прогноз сделан исходя из данных реальной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

- Ситуация развивается таким образом, что всем надо привыкать жить в условиях новой коронавирусной инфекции длительное время и воспринимать ее как еще одно тяжелое инфекционное заболевание, но не смертельное для абсолютного числа заболевших, - отметил Анатолий Кубышкин.

В Республике Крым с конца августа резко увеличилось число пациентов с COVID-19. За 2 сентября в РК выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции. Всего заболели - 2582 человека, выздоровели за весь период - 1740, умерли - 31.