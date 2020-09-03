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03.09.2020 20:08
Рубрика: Происшествия

В Крыму ребенка на электросамокате задавила "Нива"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В селе Партизаны Кировского района Республики Крым в результате несчастного случая пятилетний ребенок получил смертельные травмы под колесами автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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- Ребенок ехал на электросамокате по тротуару, но потом резко спрыгнул влево на проезжую часть, где попал под колеса попутно движущемуся автомобилю "Нива", - рассказали подробности в МВД. - Ребенок был доставлен в больницу, но в реанимации скончался.

Предварительное медосвидетельствование показало, что водитель "Нивы" был трезв. Следователям предстоит выяснить причину и виновных в трагедии.

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