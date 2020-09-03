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03.09.2020 19:02
Рубрика: Общество

Подарила частицу себя

В новом медцентре провели пересадку почки
Текст: Роман Мерзляков (Волжский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
В открывшемся филиале НМИЦ трансплантологии им. Шумакова, расположенном в Волжском, провели первую пересадку почки. Операцию сделали местному жителю, который долгое время находился на диализе. Донором почки стала мать пациента.

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что состояние молодого человека и женщины у врачей не вызывает никаких опасений. После курса реабилитации оба смогут вернуться к активной жизни.

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Маме волжанина вручили диплом лауреата Почетного знака "Дарящему часть себя" за гуманизм и самопожертвование. Почетный документ передал директор федерального центра трансплантологии Сергей Готье. Площадь нового медцентра - почти 40 тысяч квадратных метров. В нем расположены палаты на 162 места, одиннадцать операционных залов, поликлиника, отделения реанимации и интенсивной терапии, рентгенодиагностики, лаборатория, диализные залы на двадцать человек и пансионат на 150 пациентов.

Расположение медучреждения обусловлено и региональной спецификой: на юге страны проблемы с почками довольно распространены. Врачебную помощь здесь будут оказывать не только жителям Волгоградской области, но и других регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это сразу несколько направлений: трансплантация почек и сердечно-легочного комплекса, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирурги и интервенционная радиология.

Центр оборудован на уровне мировых стандартов. Строительство вместе с оснащением обошлось в шесть миллиардов рублей. Многие агрегаты не имеют аналогов в регионе. Они стоят десятки и сотни миллионов рублей. Новейший томограф может создать объемную модель всего организма. Это самый мощный компьютер во всей Волгоградской области. Полное сканирование тела проходит за шесть секунд. Система позволяет из многих изображений собрать цельную картину.

И подобные аппараты повсюду. На одном из этажей даже целый кислородный заводик разместился. Впечатляет и система безопасности. Если вдруг в здании произойдет пожар, появится специальный коридор: опустятся несгораемые шторки, которые обеспечат свободный от огня и дыма путь эвакуации. Персонал надеется, что это чудо техники никогда не понадобится. Но оно есть и всегда готово спасти жизни.

Для жителей Волгоградской области такая высокотехнологичная медпомощь будет оказываться бесплатно - за счет средств федерального бюд­жета.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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