В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Молодой человек в медицинском защитном костюме со слоем грима на лице вызвал у прохожих негативные эмоции. Правоохранители установили его личность.

Сейчас выясняется, есть ли в действиях "шутника", а также других граждан, которые были задействованы в съемке видеоролика, состав административного правонарушения.

Также уточняется, как им удалось задействовать автомобиль "скорой помощи", у которого были включены проблесковые маячки.