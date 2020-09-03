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03.09.2020 16:48

В школах Ростовской области прошел урок об итогах Второй мировой войны

Текст: Валерий Николаев
В школах Ростовской области прошли онлайн-уроки, на которых ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры рассказали ученикам о вкладе народов Советского Союза в победу над фашисткой Германией и милитаристской Японией.
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

- Занятия, посвященные 75-летию Победы, были ориентированы на исторические события, проходившие непосредственно на территории населенного пункта или на донской земле. Кроме того, в Ростовской области состоялся показ кинофильма "Судьба человека", написанного по произведению донского писателя Михаила Шолохова. Кино демонстрировалось на 30 площадках, и фильм посмотрели порядка трех тысяч человек, - рассказала заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Патриотическая акция была приурочена к 3 сентября, когда в СССР сообщили о капитуляции Квантунской армии, освобождении южной части Сахалина и Курильских островов.

В честь этой даты юноши и девушки Донского края присоединились к всероссийской акции "Дальневосточная Победа". На площади Гагарина в Ростове-на-Дону всем желающим раздавали муаровую ленточку.

- Муаровая лента медали "За Победу над Японией" стала народным символом финальной точки Второй мировой войны. Ее цвета идентичны ленте на солдатской награде и имеют свою символику: желтый - цвет солнца и тепла, красный - цвет Победы, белый - цвет флага Японии, - сообщила Тамара Шевченко.

Кроме того, в честь окончания Второй мировой войны на стенах здания театра имени Максима Горького в Ростове-на-Дону пройдет световое шоу "Борьба за Победу".

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