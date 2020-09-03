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03.09.2020 21:54
Рубрика: Экономика

В Симферополе нашли возможность решить проблему дефицита воды

Текст: Татьяна Карабут
В Симферополе рассматривают возможность строительства взамен временного постоянного водовода с Тайганского и Белогородского водохранилища, заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров в ходе визита в Крым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы рассмотрели сегодня вопрос не на временной схеме, а совместно с регионом этот вариант обсчитаем и рассмотрим строительство стационарного водовода, который будет работать на постоянной основе", - пояснил Сергей Назаров. По его словам, предложенный вариант возможен и будет наиболее эффективным.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Сейчас Симферополь испытывает острый дефицит воды. Он возник в связи с обмелением из-за засухи водохранилищ (Аянского, Партизанского и Симферопольского), снабжающих столицу Крыма водой. Из-за этого в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вводятся графики подачи воды. Еще в начале июля глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помочь проложить трубопровод от Тайганского до Симферопольского водохранилищ. 10 августа военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов закончили работы по прокладке труб.

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