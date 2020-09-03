В Волгоградской области мать убила четырехмесячного сына из-за плача

В Волгоградской области по подозрению в убийстве своего ребенка задержана 20-летняя жительница города Дубовка. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По информации правоохранительных органов, женщина до смерти избила четырехмесячного младенца потому, что он плакал. Экспертиза показала, что мать нанесла ребенку не менее пяти ударов по голове и телу, чтобы он замолчал.

На следующий день сожитель женщины заметил, что мальчик не подает признаков жизни и вызвал полицию. Задержанная заявила полицейским, что малыш упал с кресла-качалки, но позже созналась, что избила сына до смерти.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего".