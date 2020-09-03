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03.09.2020 19:27
Рубрика: Власть

Команда на взлет

Валентина Матвиенко призвала создать стратегию развития авиастроения
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать программу развития авиастроения в России. В четверг она посетила Ростовскую область и провела в Таганроге совещание о перспективах отрасли.

Сразу по прилете губернатор региона Василий Голубев рассказал главе Совфеда о борьбе с природными пожарами. Накануне одновременно возникли возгорания в четырех районах, в трех они локализованы, в одном сохраняется угроза перехода огня на жилые дома, сообщил он.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Матвиенко призвала обеспечить сохранение малых и средних городов РФ

"Никакая дополнительная помощь федерального центра пока не требуется?" - спросила Валентина Матвиенко. "Она есть: по линии МЧС задействован (самолет-амфибия) Бе-200, летают пять вертолетов, в том числе - Росгвардии и министерства обороны", - ответил губернатор. Он добавил, что лично выезжает в пострадавшие районы и каждые два часа получает отчеты с мест. Голубев заверил, что все пострадавшие незамедлительно получат компенсации. А семья погибшей на пожаре женщины - выплату в размере одного миллиона рублей.

Затем главе Совфеда показали производство летающих амфибий Бе-200 - самых мощных пожарных гидросамолетов в мире. Их собирают в Таганроге в цехах научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Бе-200 заправляется водой буквально за 14 секунд на скорости до 190 км/ч и может взять на борт 12 тонн. При этом топлива у самолета хватает на то, чтобы доставить к очагу возгорания 270 тонн воды.

Спикер пообщалась с работниками предприятия и была удивлена, что средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей.

Здесь же, на заводе состоялось совещание о перспективах развития отрасли. Глава Совфеда была вынуждена констатировать, что в России фактически отсутствует система управления авиастроением, а многие предприятия копят долги.

"Разве авиационная промышленность будет развиваться без государевой политики? Без стратегии развития, без понимания, что развивать?" - сказала Матвиенко на совещании и предложила привлечь специалистов, "разработать и утвердить программу действий". Чтобы развивать производство и укреплять статус России как авиационной державы, "безусловно, нужно оказывать адресную поддержку ведущим предприятиям отрасли, уделять серьезное внимание развитию имеющегося потенциала", уверена спикер. Она заявила, что руководству отрасли и предприятиям следует не только ждать поддержки, но и брать ответственность на себя. Недопустимой она назвала ситуацию, когда самолет Бе-200 выпускается в течение 17 лет, но до сих пор не решен вопрос подготовки кадров для летного состава. "Это свидетельствует о недостаточном межведомственном взаимодействии, ошибках в системе управления", - считает спикер.

По словам Матвиенко, система управления авиастроением в России фактически отсутствует

Также в ходе поездки в Таганрог Валентина Матвиенко посетила Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Идея его создания возникла еще в 2013 году у ветеранов и поисковиков региона. Строили его "всем миром", почти целиком на народные деньги. Глава Совфеда возложила цветы и посадила рябину в самом начале аллеи памяти.

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